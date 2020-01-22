旗艦中階各一支？Sony計畫在MWC 2020推出至少兩款新機

相關消息指稱，Sony Mobile預計會在今年MWC 2020期間公布至少兩款新機，其中一款預期會是接續Xperia 1產品定位的年度旗艦手機，另一款則預期會是接續Xperia 10系列產品定位中階機種。

(照片為2019年推出的Xperia 1) 分享 facebook

而相較Xperia 1當時採用規格，新機預期也會維持現有21:9顯示比例設計，尺寸則可能增加為6.6吋，並且維持4K解析度規格，螢幕則同樣採用OLED面板，預計採用Qualcomm Snapdragon 865處理器，搭配Snapdragon X55 5G連網晶片。

從規格來看，預期此款新機將會成為全球首款採用4K解析度、21:9顯示比例設計與5G連網功能的Snapdragon 865處理器應用手機。

至於主相機鏡頭則會從Xperia 1採用的3組，增加為4組，而新增加的鏡頭將採用Sony製作的ToF規格，藉此對應更快對焦、自然景深表現，以及更多擴增實境應用，至於主相機鏡頭則可能採用1/1.7吋，以及4800萬畫素或6400萬畫素設計的感光元件，其餘長焦鏡頭與超廣角鏡頭則會維持採用1200萬畫素設計，攝影功能也將支援8K解析度影片拍攝。

不過，目前旗艦新機名稱則尚未確定，有可能會以Xperia 1.1，或是Xperia 0，甚至可能以Xperia 1 Premium名稱命名。在此之前Sony Mobile其實也曾透露希望透過去年觀察消費市場反應，藉此思考未來新機命名方式。

另一款預期會與新款旗艦手機同步亮相的中階手機，目前則尚未確認具體細節，但應該也會跟進採用21:9顯示比例螢幕，而是否同樣加入支援5G連網功能，則要等Sony Mobile進一步揭曉。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》