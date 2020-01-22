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不再受美國打壓影響！華為創辦人強調鴻蒙作業系統已可用於手機

2020-01-22 16:26楊又肇

雖然華為消費者業務執行長余承東曾說明暫時不會讓鴻蒙作業系統進駐手機及平板裝置，但在瑞士舉辦的世界經濟論壇中，華為創辦人任正非則是再次強調鴻蒙作業系統已經正式上線，同時也預期會廣泛應用在華為旗下手機、平板，乃至於連網電視在內產品。

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此外，任正非也強調有過去一年的經驗，華為目前發展優勢已經不受美國技術打壓影響，並且說明已經做好萬全準備。

目前除了在中國境內採用在地客製化操作介面，華為針對海外市場則是持續加強HMS服務推廣布局，同時持續與更多開發者合作，或是攜手第三方業者加入合作，藉此彌補無法順利獲得Google提供GMS服務認證所產生影響。同時，華為目前在軟硬體布局方面也盡可能擺脫受到美國政府技術出口清單影響情況。

就華為公共事務資深副總裁陳黎芳日前受訪時表示，鴻蒙作業系統採用編碼內容更為精簡，同時也有更高安全性。但以目前華為手機、平板產品布局來看，原則上還是會採用Android作業系統為基礎，並且搭配使用自有HMS服務。

不過，就華為先前公布鴻蒙作業系統發展規劃，去年推出的1.0版本將針對連網電視產品應用為主，預計會在今年將2.0版本套用在創新PC產品，以及包含手環、手錶，或是車載系統，預計在2021年跨入3.0版本時，則會進一步應用在智慧喇叭、智慧耳機產品，並且在2022年開始套用在VR裝置或其他連網設備。

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若依照任正非的說法，意味目前華為已經可以將鴻蒙作業系統應用在手機等行動裝置，只是現階段依然會維持在手機產品使用Android作業系統，並且搭配自有HMS服務，除非在採開源架構使用的Android作業系統同樣面臨限制，才會考慮採用鴻蒙作業系統。

對於新科技的看法，任正非引述《未來簡史》等書籍內容，強調不必因為科技進步產生恐慌，認為諸如人工智慧在內新技術並非用來威脅人類生存，反而是協助人類有更大成長機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

余承東瑞士華為鴻蒙

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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