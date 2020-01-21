iPhone 12將於9月推出 不僅變薄相機功能更強大

日本媒體《Mac Otakara》取得蘋果在中國的供應鏈的消息，並整理出7大有關新iPhone的細節。圖／路透社 分享 facebook

iPhone 11才剛推出不久，iPhone 12又將在今年秋季發布，先前有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤指出，秋季時將有4款5G版新iPhone登場，均會採用OLED螢幕，螢幕尺寸會由5.8吋升級至6.7吋，再搭配2-4個後置鏡頭不等。

根據日本媒體《Mac Otakara》今（21）日報導，取得蘋果在中國的供應鏈的消息，並整理出7大有關新iPhone的細節。

第一，蘋果2020所推出的6.7吋機型厚度約為7.4公釐，將比iPhone 11 Pro Max的8.1公釐還薄10%。第二，這4款新iPhone都將具備OLED螢幕和Face ID功能，TrueDepth相機也將繼續被採用。

第三，5.4吋機型的高度是iPhone SE和iPhone 8高度的一半，6.1吋的機型則是iPhone 11和iPhone 11 Pro高度的一半。第四，6.7吋機型似乎比iPhone 11 Pro Max略高。

第五，5.4和6.1吋的機型和iPhone 11一樣有雙鏡頭，鏡頭的效能也幾乎差不多。第六，6.7吋機型將配備3顆鏡頭，影像感測器會比iPhone 11 Pro Max更強大。但目前分析師尚未分析6.1吋的機型的鏡頭規格。

第七，5.4吋，6.1吋和6.7吋的機型底部都有不同數量的麥克風孔。報導中也提到，今年9月將推出的新iPhone系列可能具有與iPad Pro相同的新機身設計，但主相機數量可能會有所不同。