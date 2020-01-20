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三星三款旗艦手機規格亮相 Galaxy S20 Ultra僅5G連網版本

2020-01-20 23:12楊又肇

MySmartPrice網站稍早釋出疑似三星旗艦新機Galaxy S20系列的完整規格，其中透露預計推行機種名稱分別為Galaxy S20、Galaxy S20+，以及僅有5G連網規格的Galaxy S20 Ultra，其餘機種則額外提供4G連網規格。

(圖／擷自XDA Developers論壇網站)
(圖／擷自XDA Developers論壇網站)
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尺寸部分，Galaxy S20尺寸為152×68×7.9mm，重量為164公克，Galaxy S20+尺寸為162×74×7.8mm，重量則是188公克，而Galaxy S20 Ultra尺寸為167×76×8.8mm，整體重量為221公克，顯然是因為尺寸、電池加大等因素影響。

三款新機的處理器均區分三星Exynos 990，或是Qualcomm Snapdragon 865，兩款處理器均採用獨立配置的5G連網晶片，螢幕則均支援最高120Hz畫面更新率，但Galaxy S20 Ultra尺寸將增加至6.9吋，Galaxy S20+則為6.7吋，而Galaxy S20尺寸則是6.2吋，三款新機均支援IP68等級防水防塵。

至於相機規格部分，僅Galaxy S20 Ultra搭載1億800萬畫素主相機，其餘則配置6400萬畫素主相機，同時也僅有Galaxy S20 Ultra搭載4000萬畫素視訊鏡頭，其餘兩款手機則維持採用1000萬畫素視訊鏡頭。

電池方面，Galaxy S20 Ultra採用5000mAh電池電量，Galaxy S20+則採用4500mAh電量設計，而Galaxy S20則採用4000mAh電池電量。至於儲存容量則是均配置128GB規格起跳，僅Galaxy S20 Ultra額外提供512GB儲存容量版本。

三星預計會在美國西岸時間2月11日於舊金山揭曉新機，預期也會同步揭曉第二款螢幕可凹折手機

(圖／擷自MySmartPrice網站)
(圖／擷自MySmartPrice網站)
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

舊金山可凹折手機三星GALAXY5G

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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