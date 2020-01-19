10年安卓鐵粉試玩iPhone 列6大原因絕不跳槽

一名Android手機用戶試玩iPhone 11 Pro後，認為iPhone使用上有6項缺點。圖／路透社 分享 facebook

蘋果和安卓（Android）手機各有死忠粉絲，根據全球市場研究機構《TrendForce》統計，2018年全球智慧手機產量約15億支，相較Android手機的用戶量，iPhone市佔率僅15%。為何Android用戶寧願每年換新手機，卻不考慮換iPhone？國外有Android鐵粉提出6項iPhone致命缺點。

國外媒體「PCWorld」近日刊登了一篇文章，一名編輯從2009年使用HTC Hero至今，堪稱超過10年的Android手機鐵粉，他分享試玩 iPhone 11 Pro的心得，統整6項iPhone缺點。

根據「PCWorld」報導，該名Android鐵粉認為第一項缺點是，經過10年iPhone主畫面未有大幅更新，畫面沒有APP的應用程序抽屜、Widget 小工具全塞在螢幕的左側，「這讓人很沮喪」。第二項則是，蘋果的內建APP被強制綁定，例如打開連結的功能始終要在Safari中打開，用戶若想打開email位址，也只能從Apple Maps中打開。

此外，蘋果雖然有開放安裝第三方鍵盤，但其整合度不如內建鍵盤，iOS似乎也會定期改為預設的內建鍵盤，這也讓Android鐵粉感到困擾。

第三項缺點是多數Android手機都支援Always-On Display（螢幕恆亮）的功能，iPhone雖然也用了OLED面板，卻沒有此功能，每次想看訊息時，整個螢幕全部亮起來，「這只是浪費電力」。第四項為iPhone的通知管理落後Android，例如訊息中的內容太短，Android用戶可以直接從訊息上展開，但iPhone必須打開APP才能閱讀。

第五項缺點是蘋果有獨家的Lightning傳輸線，但在智慧手機市場中，USB Type-C逐漸普及，蘋果卻始終堅持自家傳輸規格，勢必會讓用戶的其他商品使用受影響。第六項為Siri，這是一款內建在iOS的人工智慧助理軟體，但該名鐵粉認為，表現度不如Android的Google Assistant，包含搜尋功能、語意理解能力，而Google Assistant的用戶個資整合度也比Siri好。