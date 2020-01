繼紅米之後 小米宣布將POCO品牌獨立

依照小米印度市場負責人Manu Kumar Jain說明,未來POCO品牌也將從小米體系拆分獨立,成為紅米 (Redmi)之後從小米體系拆分的第二個品牌。

分享 facebook

由於先前POCO品牌推行的POCOPHONE F1成功,不僅在印度市場成功吸引諸多消費族群,同時也跨出印度進入台灣、西班牙等國際市場銷售,因此小米認為目前已經可以讓POCO品牌拆分獨立。

POCO品牌訴求以低價形式提供高性能手機,希望能扭轉高階旗艦手機產品價格往往偏高,但整體技術創新比例不足的現象,因此POCO品牌過去曾推出的POCOPHONE F1,基本上便朝向提供更高效能表現,同時滿足實用與平價設定等需求。

由於POCOPHONE F1的成功,使得小米後續也在中國境內推動紅米品牌拆分獨立,並且持續鎖定高性價比市場發展模式,同時一改過往僅採用入門或中階硬體規格設計,更加入採用高階處理器等規格設計,但依然講求更高性價比表現。

而此次宣布POCO品牌拆分獨立,或許有可能將紅米品牌目前在中國境內市場發展模式複製到海外布局,藉此追求更高性價比市場成長。

Excited to share: #POCO will now be an independent brand!



What started as a sub-brand within Xiaomi, has grown into its own identity. POCO F1 was an incredibly popular phone. We feel the time is right to let POCO operate on its own.



Join me in wishing @IndiaPOCO all the best.