Galaxy S20+ 5G將會搭載120Hz畫面更新率螢幕 支援8K錄影

繼先前釋出疑似Galaxy S20+ 5G版本實機外觀>之後，XDA Developers論壇網站更進一步透露此款新機分別搭載120Hz螢幕畫面更新率規格選項，以及8K錄影功能。

(圖／擷自XDA Developers論壇網站) 分享 facebook

依照XDA Developers論壇網站說明，Galaxy S20+ 5G版本將會配置支援120Hz畫面更新率設計的螢幕，預期將可讓使用者能依照需求手動調整，一般時候則可維持60Hz畫面更新率，藉此在使用體驗與電池耗電取得平衡。

不過，相關說法則透露在120Hz畫面更新率設定時，螢幕解析度將無法對應WQHD+規格，意味三星將會透過降低畫面顯示解析度方式來提升畫面更新率。

安全隱私部分，則是透過螢幕下指紋辨識解鎖，另外也移除Bixby獨立按鍵設計，並且將相關功能與手機電源按鍵整合。

而基礎硬體規格方面，則預期搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器，或是三星Exynos 990處理器，記憶體則預期會採用12GB，但也有消息指稱新機將會配置高達16GB記憶體規格，但有可能僅會在高階機種提供，至於儲存容量則會從128GB起跳，並且採用UFS 3.0儲存元件設計，另外電池容量則會是4500mAh，預期也會支援25W電池快充功能，。

在攝影功能方面，XDA Developers論壇網站也透露新機將會支援最高8K解析度錄影功能，但畫面每秒記錄格數則是會降至30fps，而4K解析度則是依然支援60fps拍攝規格。拍攝部分則是加入「Smart Selfie Angle」自動廣角自拍，以及可以同時拍攝影片與靜態畫面的「Single Take」，另外也會提供進階拍攝功能「Pro Video」。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》