三星第二款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip 出現於中國境內認證文件

原先透露可能不會以「Fold」型式命名，而可能會以「Bloom」為稱的三星第二款螢幕可凹折手機，稍早則是再次傳出實際名稱會是「Galaxy Z Flip」，同時也已經通過中國強制性產品認證 (CCC)，型號預期為SM-F7000。

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以目前傳聞消息來看，預期Galaxy Z Flip才是三星第二款螢幕可凹折手機實際名稱，而「Bloom」則預期是此款手機內部代號名稱。至於此次出現型號雖然是SM-F7000，但有可能僅只是針對中國境內市場銷售機種使用型號名稱，例如先前在三星非洲官網支援文件出現的產品型號就是SM-F700，預期日後正式在美國地區揭曉版本採用型號會是SM-F700F。

對應此款手機的充電器型號則是EP-TA200，分別對應9.0V DC–1.67A，以及5.0V DC–2.0A充電規格，最高可對應15W穩定充電效率。

另外，實際名稱為Galaxy Z Flip的說法，則是源自先前經常透露不少新機、處理器產品規格的@冰宇宙所透露，但此項名稱並未獲得三星任何回應與證實。

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從稍早說法顯示，三星第二款螢幕可凹折手機僅可能採用Qualcomm去年推出的Snapdragon 855處理器規格，而非新款Snapdragon 865。

至於採用Snapdragon 855處理器的原因，可能與螢幕可凹折設計開發難度相對較高有關，由於需要相對更長設計時間，或許導致無法趕上採用Snapdragon 865處理器的時間表，但相對也可能因此讓此款手機實際售價趨於親民。

而在第二款螢幕可凹折手機於市場普及，預期三星將會讓螢幕可凹折手機產品成為每年固定更新機種。

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在先前說法裡，三星第二款螢幕可凹折手機將會採用類似直向凹折形式設計，並且以現行手機使用形式縮減隨身攜帶佔用面積，同時預期會強化可凹折螢幕保護效果，有可能換上DoInsys旗下可凹折薄型玻璃，藉此取代原本用於Galaxy Fold的軟質薄膜設計，而手機折合鉸鍊也預期會重新設計，至於價格更可能採親民設計，藉此讓螢幕可凹折手機能在市場普及使用。

除了推出第二款螢幕可凹折手機，三星也預期會在2月11日於美國舊金山揭曉新款旗艦手機Galaxy S20系列。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》