一加透露新機觸控反應速率達240Hz 出廠前就完成準色校正

一加在去年推出的OnePlus 7 Pro採用90Hz畫面更新率，稍早也透露將會在今年預計推出新機採用120Hz畫面更新率，同時解析度依然是2K規格的螢幕設計，同時螢幕觸控反應速率更可達240Hz。

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而將觸控反應速率提昇到240Hz，意味一加新款手機螢幕操作反應表現將與華碩去年推出的ROG Phone II相當，同時螢幕解析度依然會維持在目前高階機種普及使用的2K規格。

至於在畫面動態補償方面，一加此次則是在新機螢幕採用電視產品常見的MEMC動態補償技術，其中藉由獨立影像晶片達成高達120fps畫格補差效果，同時也讓新機螢幕支援10位元色，並且在出廠前都會將影像顯示色彩進行校正，色彩偏移值標榜在0.8以下，對比蘋果iPhone 11 Pro Max的色彩偏移值為0.9，強調有更精準的螢幕顯色表現。

另外在螢幕亮度表現方面，一加更表示在環境光源感應器提昇之下，螢幕自動亮度調整級數將增加至4096級，同時未來也預期會維持採用雙側曲面弧度設計。

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加上先前在CES 2020期間公佈OnePlus Concept One概念設計，其中在主相機外側玻璃採用電致變色玻璃技術 (Electrochromic)，讓玻璃在一般情況下會以深色呈現，而在相機功能啟用時，則會在0.7秒內轉變成透明形式。

除此之外，一加也已經著手測試在Oxygen OS作業系統加入名為Optimized Charging的充電功能，透過類似Sony與Qnovo合作的手機充電技術，讓手機會依照使用者手機使用習慣調整充電模式，例如在使用者睡眠時候透過較慢速度幫手機充電，並且讓手機電量維持在80%左右，直到快要天亮才會加速將手機電量充滿，避免手機長時間維持在滿電狀態，進而降低手機電池蓄電能力衰退情況。

目前一加並未透露新款手機產品設計細節，但似乎可以猜測將會支援5G連網、搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器、畫面更新率更高且觸控反應速度更快的螢幕設計，同時整體設計也會更加一體化。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》