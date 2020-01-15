聯發科將打造入門Helio G系列處理器 三叢集架構仍會繼續、跟進GPU軟體升級

除了標榜全數支援5G連網功能的天璣系列處理器將會在今年內普及推廣，聯發科似乎也計畫持續推動針對遊戲應用打造的Helio G系列處理器。另外，依照聯發科的說法，接下來依然會持續發展早期應用在Xelio X系列的三叢集運算架構設計，同時也預期會讓處理器的GPU驅動程式部分獨立作更新，藉此發揮更高顯示效能。

(圖／為Helio G90T) 分享 facebook

就androidauthority網站報導，聯發科無線通信事業部協理李彥輯接受採訪時表示，接下來將計畫打造入門等級的Helio G系列處理器，預期會低於去年推出的Helio G90T，實際名稱則可能是Helio G70，並且可能配置2組Cortex-A75與6組Cortex-A55構成的CPU，以及Mali-G52 MC2 GPU。

而相比天璣系列處理器將鎖定5G連網市場應用，Helio G系列處理器則預期會維持對應手機遊戲應用需求打造，同時計畫攻入更多市場需求應用產品。

至於過去應用在Helio X系列處理器的三叢集架構設計，李彥輯也強調未來依然會持續發展，但目前並未有具體時間表，因此仍無法確認預計推行時間。同時，李彥輯仍強調三叢集架構是聯發科過去在處理器設計上的技術創新，未來也會接續在處理器產品提出更多設計想法。

在Qualcomm在去年底宣布推出的Snapdragon 865、Snapdragon 765系列處理器與Google深度合作，讓處理器的GPU元件可透過作業系統中的驅動程式單獨更新，藉此獲得更高運算效能，而不必受限於既有Android作業系統更新時程。

李彥輯對此則透露未來也會在處理器產品採用相同設計，讓GPU部分可以依照運算法演進等情況獲得更新，藉此提昇處理器運算效能，同時也能更快修正GPU相關應用技術問題。

不過，李彥輯並未透露相關產品預計推行時間，而聯發科方面也未對此作任何回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》