親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
CES消費電子展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

Windows 7正式步入歷史！微軟將透過惱人提醒要你升級

10年前陳光標高調行善之後…無名氏跟進10年捐1.9億

聯發科將打造入門Helio G系列處理器 三叢集架構仍會繼續、跟進GPU軟體升級

2020-01-15 09:16楊又肇

除了標榜全數支援5G連網功能的天璣系列處理器將會在今年內普及推廣，聯發科似乎也計畫持續推動針對遊戲應用打造的Helio G系列處理器。另外，依照聯發科的說法，接下來依然會持續發展早期應用在Xelio X系列的三叢集運算架構設計，同時也預期會讓處理器的GPU驅動程式部分獨立作更新，藉此發揮更高顯示效能。

(圖／為Helio G90T)
(圖／為Helio G90T)
分享

就androidauthority網站報導，聯發科無線通信事業部協理李彥輯接受採訪時表示，接下來將計畫打造入門等級的Helio G系列處理器，預期會低於去年推出的Helio G90T，實際名稱則可能是Helio G70，並且可能配置2組Cortex-A75與6組Cortex-A55構成的CPU，以及Mali-G52 MC2 GPU。

而相比天璣系列處理器將鎖定5G連網市場應用，Helio G系列處理器則預期會維持對應手機遊戲應用需求打造，同時計畫攻入更多市場需求應用產品。

至於過去應用在Helio X系列處理器的三叢集架構設計，李彥輯也強調未來依然會持續發展，但目前並未有具體時間表，因此仍無法確認預計推行時間。同時，李彥輯仍強調三叢集架構是聯發科過去在處理器設計上的技術創新，未來也會接續在處理器產品提出更多設計想法。

在Qualcomm在去年底宣布推出的Snapdragon 865、Snapdragon 765系列處理器與Google深度合作，讓處理器的GPU元件可透過作業系統中的驅動程式單獨更新，藉此獲得更高運算效能，而不必受限於既有Android作業系統更新時程。

李彥輯對此則透露未來也會在處理器產品採用相同設計，讓GPU部分可以依照運算法演進等情況獲得更新，藉此提昇處理器運算效能，同時也能更快修正GPU相關應用技術問題。

不過，李彥輯並未透露相關產品預計推行時間，而聯發科方面也未對此作任何回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

聯發科5G

延伸閱讀

三星第二款螢幕可凹折手機 可能僅採用Snap...

華碩將ZenBook Duo、VivoBoo...

高通價格戰 郭明錤：恐影響聯發科5G晶片利潤

iPhone今年新款 傳有5.4吋整合臉部辨...

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

iPhone今年新款 傳有5.4吋整合臉部辨識功能

2020-01-14 12:02

聯發科揭曉Helio G70、G70T兩款處理器 鎖定入門遊戲手機設計

2020-01-15 09:14

迎5G換機潮 Sony拚旗艦市占成長5成

2020-01-14 09:05

三星針對企業應用需求打造新款強固手機 整合Microsoft Teams服務

2020-01-14 09:01

疑似Galaxy S20+ 5G版本實機外觀曝光 同樣去除Bixby專屬按鍵

2020-01-14 08:55

三星Galaxy S20+真機照流出！「六筒」設計四鏡頭

2020-01-13 22:07

Galaxy Note 10 Lite將在台上市！S10 Lite則因產品定位無緣推出

2020-01-13 13:39

三星第二款螢幕可凹折手機 可能僅採用Snapdragon 855處理器

2020-01-13 11:49

熱門文章

iPhone今年新款 傳有5.4吋整合臉部辨識功能

2020-01-14 12:02

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top