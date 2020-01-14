三星針對企業應用需求打造新款強固手機 整合Microsoft Teams服務

三星稍早針對商業應用打造的Galaxy XCover Pro，除了日前確定將會在芬蘭地區開放銷售，稍早更確認將會在全球市場提供，同時也與微軟攜手合作在此款手機整合Microsoft Teams服務，讓使用者能透過手機上的實體按鈕啟用群組對話功能。

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由於針對不同企業應用需求打造，尤其是針對物業管理、商場，或是特定產線現場，以及作業工地等環境打造，讓手機本身不僅對應IP68等級防水防塵，並且符合美國MIL-STD 810G軍規防護認證，可對應1.5公尺垂直距離落下防護，本身也支援對應手套配戴情況下操作，或是在手指沾水情況下仍可正常觸控螢幕操作。

而為了方便明確執行特定功能，Galaxy XCover Pro在機身搭載實體按鍵，讓使用者能自訂對應操作功能，同時本身也與微軟維持合作，將能完整對應Microsoft Teams服務，例如整合群組通話功能，讓在現場工作使用者能快速啟用群組通話功能，而無需在繁雜app選項中挑選啟用，另外也能透過實體按鍵快速啟用通過VISA認證的mPOS系統功能，讓手機本身可以快速串接結帳或物件掃描條碼系統等。

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至於硬體規格部分，Galaxy XCover Pro採用6.3吋1080P解析度螢幕，並且搭配三星Exynos 9611處理器、4GB記憶體、64GB儲存容量與micro SD記憶卡擴充，另外則搭載4050mAh電池電量，相機部分則採用正面開孔設計的1300萬畫素視訊鏡頭，以及背面2500萬畫素主相機鏡頭，搭配800萬畫素景深鏡頭。

作業系統則採用Android 10，通訊功能則依照地區區分雙卡或單卡版本，手機本身也支援NFC感應，甚至也支援Google AR Core技術規範，而指紋辨識功能則是與側邊電源按鍵整合在一起。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》