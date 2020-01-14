疑似Galaxy S20+ 5G版本實機外觀曝光 同樣去除Bixby專屬按鍵

在CES 2020期間透露下一款旗艦手機將以Galaxy S20為稱之後，XDA Developers論壇網站便出現一組疑似Galaxy S20+ 5G版本實機照片，其中正面採用與Galaxy S10 Lite相仿設計，背面同樣採用矩形底層設計的相機鏡頭排列，但是相比Galaxy S10 Lite則是額外增加兩組鏡頭。

(圖／擷自XDA Developers論壇網站) 分享 facebook

依照XDA Developers論壇網站作者Max Weinbach稍早貼出影像，顯示疑似Galaxy S20+ 5G版本實機外觀，正面採用類似Galaxy S10 Lite的螢幕設計，亦即去年用於Galaxy Note 10系列的螢幕上方居中位置的開孔形式。

而從照片顯示，Galaxy S20+ 5G版本可能採用與Galaxy S10 Lite相同的6.7吋設計，但螢幕規格可能會有些落差，有可能採用2K解析度、支援120Hz畫面更新率的Super AMOLED面板規格。

另外，可以看見機身側面也取消獨立Bixby按鍵，預期與Galaxy Note 10系列一樣與電源按鍵整合，透過不同操作方式呼叫。

其他規格方面，處理器預期將提供Exynos 990與Snapdragon 865兩種版本，並且均配置獨立5G連網晶片，記憶體則採用8GB起跳規格，而儲存容量也預期從256GB容量起跳，電池容量則是4300mAh。

相機鏡頭方面，則預期採用1億800萬畫素廣角主鏡頭，以及4800萬畫素長焦鏡頭與1600萬畫素超廣角鏡頭，另外則配置一組可提昇擴增實境或景深識別應用的ToF鏡頭。

不過，目前上述規格均未獲得三星方面證實，因此具體細節依然要等三星選在美國西岸時間2月11日於舊金山發表內容為準。除了公佈Galaxy S20系列旗艦手機，預期三星也會同步揭曉第二款螢幕可凹折手機Galaxy Fold 2 (或Galaxy Bloom)，以及旗下智慧喇叭Galaxy Home Mini具體上市細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》