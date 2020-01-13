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三星Galaxy S20+真機照流出！「六筒」設計四鏡頭

2020-01-13 22:07PingWest 品玩

圖擷自xda-developers
圖擷自xda-developers
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PingWest品玩1月13日訊，三星預計將於2月11日發布Galaxy S20系列手機以及一款新的翻蓋可折疊智慧手機。據xda-developers洩露的照片現實，背面使用了豎排四鏡頭設計與閃光燈和麥克風傳感器組成了一個矩形。在手機的右邊，有音量和電源按鈕，沒有Bixby按鈕不同於早期的S10系列。

螢幕Infinity-O曲面螢幕的曲度也有所減少。報導稱，實際上幾乎與Pixel 2 XL相似，感覺不出來曲度。三星選擇了2.5D的玻璃，而不是他們通常使用的曲面玻璃。打孔機位於中央，比Galaxy Note 10更小。

目前，新機暫定名為Galaxy S20+這意味著這款手機將是最高端的型號。但今年的情況並非如此，Galaxy S20+預計將定位在S20系列的中檔。它將比普通的Galaxy S20稍大一些，但將缺乏高端Galaxy S20 Ultra所具備的攝像技術。 Galaxy S20 Ultra將配置一枚新的12 mp 1.8μm主要圖像傳感器，以及超寬的長焦鏡頭和微距鏡頭。後面的麥克風可以幫助三星的放大麥克風功能。它還可以幫助提高影片中的音頻質量。

《原文刊登於PingWest 品玩，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星智慧手機鏡頭曲面螢幕

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