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Galaxy Note 10 Lite將在台上市！S10 Lite則因產品定位無緣推出

2020-01-13 13:39楊又肇

今年在CES 2020期間亮相的Galaxy Note 10 Lite，今日 (1/13)很快地由台灣三星對外展示實機，同時也確認將以新台幣20990元價格於2月3日在台上市，分別推出星願紅、星願黑與星願銀三款配色，而購機完成登錄，將會額外加贈AKG無線藍牙耳道式耳機。

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依照台灣三星表示，此次宣布推出Lite系列機種，主因是為了滿足更多消費族群需求，藉由特色功能下放，並且提供旗艦手機運算效能，藉此符合「輕旗艦」產品定位。

而就先前在MWC 2020詢問三星工作人員所得到回應，說明包含Galaxy S10 Lite、Galaxy Note 10 Lite將會鎖定過去旗艦手機產品尚未普及市場，以及期望能獲得更接近旗艦手機特性的消費族群使用需求。

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至於此次確認並未計畫在台灣市場推出Galaxy S10 Lite，主因在於與接下來的旗艦手機即將發表時間相近，考量台灣消費者多半傾向購買旗艦手機心態，因此決定不在台灣市場引進此款手機。

不過，三星方面也強調Galaxy S10 Lite產品定位，與去年隨著Galaxy S10系列機種推出的Galaxy S10e實際不同，後者主要定位在當年旗艦手機的硬體簡化、小尺寸版本，而前者則定位在加入新相機功能的「輕旗艦」機種。

同時，台灣三星也說明今年將會開始與消費市場溝通接下來預計引進5G手機產品，但實際引進時間、產品細節則還是要等台灣地區5G網路服務實際上路時間，以及電信業者未來實際推行5G連網服務時間點。

定位「輕旗艦」的Galaxy Note 10 Lite

此次在台推出的Galaxy Note 10 Lite，主要強調採用6.7吋Full HD+ (2400×1080、394ppi)解析度螢幕規格，以及4500mAh電池容量設計，並且採用三星Exynos 9810處理器規格。

另外，Galaxy Note 10 Lite也保留3.5mm耳機孔，維持結合S Pen為主的使用體驗，記憶體則分別搭載6GB或8GB規格，以及128GB儲存容量，與今年初同步推出的Galaxy S10 Lite主打搭載新款Super Steady OIS光學防震技術的相機拍攝體驗不同。

不過，Galaxy Note 10 Lite並未支援全機防水、無線充電，僅對應25W快充功能。

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Galaxy Note 10 Lite採平面形式設計的Super AMOLED Plus Infinity-O極限全螢幕形式設計，同時維持提供側推應用程式快選介面，作業系統均搭載基於Android 10的One UI操作介面，包含Bixby、Samsung Pay、Samsung Health、KNOX等功能也與現有Galaxy系列機種相同。

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相機規格部分，Galaxy Note 10 Lite搭載支援雙像素對焦、光學防震與f/1.7光圈設計的1200萬畫素廣角鏡頭，以及1200萬畫素、支援光學防震與f/2.4光圈設計的1200萬畫素遠距鏡頭，另外則配置1200萬畫素、f/2.2光圈設計的超廣角鏡頭，視訊鏡頭同樣採用3200萬畫素與f/2.2光圈設計。

台灣三星確認Galaxy Note 10 Lite將以新台幣20990元價格於2月3日在台上市，分別推出星願紅、星願黑與星願銀三款配色，而購機完成登錄，將會額外加贈AKG無線藍牙耳道式耳機。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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