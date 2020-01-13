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三星第二款螢幕可凹折手機 可能僅採用Snapdragon 855處理器

2020-01-13 11:49楊又肇

預計會在美國西岸時間2月11日一同與年度旗艦手機Galaxy S20 (先前傳聞為Galaxy S11)揭曉，同時將會採用直向凹折使用的Galaxy Fold 2，除了正式名稱可能會以Galaxy Boom為稱，稍早更有傳聞表示此款手機僅可能採用Qualcomm去年推出的Snapdragon 855處理器規格，而非新款Snapdragon 865。

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僅採用Snapdragon 855處理器的原因，可能與螢幕可凹折設計開發難度相對較高有關，由於需要相對更長設計時間，或許導致無法趕上採用Snapdragon 865處理器的時間表。

不過，若僅採用Snapdragon 855，加上採用直向折合設計的螢幕規格，或許將使三星新款螢幕可凹折手機價格趨於親民。而先前就有消息表示三星計畫讓新款螢幕可凹折手機價位變得更加親民，並且讓螢幕可凹折手機成為歷年固定更新產品。

在先前說法裡，Galaxy Fold 2將會採用類似直向凹折形式設計，並且以現行手機使用形式縮減隨身攜帶佔用面積，同時預期會強化可凹折螢幕保護效果，有可能換上DoInsys旗下可凹折薄型玻璃，藉此取代原本用於Galaxy Fold的軟質薄膜設計，而手機折合鉸鍊也預期會重新設計，至於價格更可能採親民設計，藉此讓螢幕可凹折手機能在市場普及使用。

除了三星，包含華為也計畫在今年推出新款螢幕可凹折手機Mate Xs，而包含OPPO、小米與LG也有可能會在今年公佈新款螢幕可凹折手機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星可凹折手機GALAXY華為OPPO

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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