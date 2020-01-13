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無法正常充電的iPhone XS系列與iPhone XR電池護殼 蘋果提供免費更換服務

2020-01-13 11:44楊又肇

蘋果稍早宣布針對對應iPhone XS、iPhone XS Max，以及iPhone XR使用的聰穎電池護殼更換計畫，藉此解決部份聰穎電池護殼產生無法充電，或是發生間歇充電等不正常情況。

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依照蘋果官網說明，此次受影響產品為部分在2019年1月至10月之間製造，並且對應iPhone XS、iPhone XS Max，以及iPhone XR使用的聰穎電池護殼，分別可能發生連接充電電源時，電池護殼可能發生無法充電，或是斷斷續續充電情況，甚至也有可能發生電池護殼無法為iPhone補充電力，或是同樣只能斷斷續續為iPhone充電。

同時，蘋果強調此類情況並非安全問題，而蘋果將會透過旗下直營店或授權維修中心免費針對符合資格的電池護殼提供免費更換服務。而在提供免費更換服務之前，蘋果依然會先針對消費者提供電池護殼進行檢查，確認是否符合免費更換資格，並且會以環保方式回收處理有問題的電池護殼。

而目前此項問題並未發生在過去推行的電池護殼，或是目前針對iPhone 11，以及iPhone 11 Pro系列機種提供使用，並且額外增加相機快門按鍵功能的電池護殼。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 11iPhone XsiPhone XR蘋果電池

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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