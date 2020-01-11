蘋果以夜間拍攝為主題 再次舉辦手機攝影大賽作為行銷

去年在iPhone 11，以及iPhone 11 Pro系列手機加入藉由長曝提昇夜間拍攝能力後，蘋果稍早計畫透過攝影賽事活動宣傳此項功能。

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依照蘋果公佈消息，將從即日起至1月30日間，徵集透過iPhone 11，以及iPhone 11 Pro系列手機於夜間或低光環境拍攝的影像作品，藉此強調iPhone 11、iPhone 11 Pro系列手機全新相機拍攝表現。

此項賽事將會在全球地區舉辦，使用者只要符合透過iPhone 11與iPhone 11 Pro系列手機拍攝「夜間」主題，並且透過標示「#ShotoniPhone」、「#NightmodeChallenge」、「#用iPhone拍攝」、「#夜間模式攝影大賽」在內hashtag標籤內容，將拍攝照片分享至Twitter、Instagram，以及微博在內線上社群網路服務，同時將拍攝照片最高解析度版本一併寄送至「shotoniphone@apple.com」信箱，即可完成報名參加。

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要注意的是，參與此項賽事必須符合年滿18歲的年齡限制，同時本身也必須不能是蘋果員工，或是員工直系親屬。此外，報名參與時間則是最晚必須在台灣時間1月30日下午3點59分 (亦即美國西岸時間1月29日晚上11點59分) 以前完成。

之後將會由蘋果邀請五名來自不同地區的攝影師，協同包含蘋果全球行銷資深副總裁Phil Schiller、蘋果內部專業攝影師Brooks Kraft，以及蘋果負責相機與相片項目副總裁Jon McCormack在內蘋果員工擔任評審，將會在今年3月4日公布評審結果，並且通知獲獎人選。

而獲獎作品將會被選入蘋果官方新聞室圖片庫，或是作為官網和官方社交帳號的分享使用內容，同時未來也會在蘋果數位行銷管道、Apple Store直營店，甚至在蘋果廣告或第三方攝影展內出現，另外也會包含一定相片授權費用。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》