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動眼看／希望打入更多市場的Galaxy S10 Lite與Galaxy Note 10 Lite

2020-01-10 15:30楊又肇

延續Galaxy S系列和Galaxy Note系列手機使用特性，Galaxy S10 Lite與Galaxy Note 10 Lite兩款新機除了均採用6.7吋螢幕與4500mAh電池電量，前者主打搭載新款Super Steady OIS光學防震技術的相機拍攝體驗，後者則是強調結合S Pen為主的使用體驗。

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兩款新機均採用採平面形式設計的Super AMOLED Plus Infinity-O極限全螢幕形式設計，同時維持提供側推應用程式快選介面，作業系統均搭載基於Android 10的One UI操作介面。，包含Bixby、Samsung Pay、Samsung Health、KNOX等功能也與現有Galaxy系列機種相同，

另外，兩款手機均採用6.7吋Full HD+ (2400×1080、394ppi)解析度螢幕規格，以及4500mAh電池容量設計，記憶體則分別搭載6GB或8GB規格，並且採用128GB儲存容量。

維持Super AMOLED Plus Infinity-O極限全螢幕設計
維持Super AMOLED Plus Infinity-O極限全螢幕設計
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採平面螢幕規格設計
採平面螢幕規格設計
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背面仍維持左右曲面弧度，同時相機模組也改為類似Pixel 4的矩形底層排列方式
背面仍維持左右曲面弧度，同時相機模組也改為類似Pixel 4的矩形底層排列方式
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差異部分，Galaxy S10 Lite在相機規格搭載新款Super Steady OIS光學防震技術、對應f/2.0光圈設計的4800萬畫素廣角鏡頭，以及f/2.4光圈的500萬畫素微距鏡頭，並且搭配1200萬畫素、f/2.2光圈設計的123度超廣角鏡頭，而視訊鏡頭則採用3200萬畫素與f/2.2光圈設計。

加入新款Super Steady OIS光學防震技術
加入新款Super Steady OIS光學防震技術
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而Galaxy Note 10 Lite則搭載支援雙像素對焦、光學防震與f/1.7光圈設計的1200萬畫素廣角鏡頭，以及1200萬畫素、支援光學防震與f/2.4光圈設計的1200萬畫素遠距鏡頭，另外則配置1200萬畫素、f/2.2光圈設計的超廣角鏡頭，視訊鏡頭同樣採用3200萬畫素與f/2.2光圈設計。

除了排列方式改變，Galaxy Note 10 Lite的相機功能基本上與Gal...
除了排列方式改變，Galaxy Note 10 Lite的相機功能基本上與Galaxy Note 10系列一樣
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其他不同地方，還包含Galaxy S10 Lite採用Qualcomm Snapdragon 855處理器，並且取消3.5mm耳機孔設計，而Galaxy Note 10 Lite則是採用三星Exynos 9810處理器規格，並且搭配S Pen手寫筆功能，另外也保留3.5mm耳機孔。

兩款新機都確定會在台灣市場推出，但僅Galaxy Note10 Lite確定會在2月初於台灣市場銷售，而Galaxy S10 Lite在台上市時程則尚未確定。其中，Galaxy S10 Lite將會推出絢光白、絢光黑與絢光藍三款配色，而Galaxy Note10 Lite則分別推出星環銀、星環黑、星環紅三款配色。

維持使用Super AMOLED Plus Infinity-O極限全螢幕形式設...
維持使用Super AMOLED Plus Infinity-O極限全螢幕形式設計
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螢幕採平面形式設計
螢幕採平面形式設計
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雖然採用平面螢幕設計，但不影響使用側推應用程式選單介面
雖然採用平面螢幕設計，但不影響使用側推應用程式選單介面
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Galaxy S10 Lite未搭載3.5mm耳機孔，Galaxy Note 1...
Galaxy S10 Lite未搭載3.5mm耳機孔，Galaxy Note 10 Lite則是保留3.5mm耳機孔設計
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Galaxy S10 Lite
Galaxy S10 Lite
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Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Note 10 Lite
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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