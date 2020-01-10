動眼看／希望打入更多市場的Galaxy S10 Lite與Galaxy Note 10 Lite
延續Galaxy S系列和Galaxy Note系列手機使用特性，Galaxy S10 Lite與Galaxy Note 10 Lite兩款新機除了均採用6.7吋螢幕與4500mAh電池電量，前者主打搭載新款Super Steady OIS光學防震技術的相機拍攝體驗，後者則是強調結合S Pen為主的使用體驗。
兩款新機均採用採平面形式設計的Super AMOLED Plus Infinity-O極限全螢幕形式設計，同時維持提供側推應用程式快選介面，作業系統均搭載基於Android 10的One UI操作介面。，包含Bixby、Samsung Pay、Samsung Health、KNOX等功能也與現有Galaxy系列機種相同，
另外，兩款手機均採用6.7吋Full HD+ (2400×1080、394ppi)解析度螢幕規格，以及4500mAh電池容量設計，記憶體則分別搭載6GB或8GB規格，並且採用128GB儲存容量。
差異部分，Galaxy S10 Lite在相機規格搭載新款Super Steady OIS光學防震技術、對應f/2.0光圈設計的4800萬畫素廣角鏡頭，以及f/2.4光圈的500萬畫素微距鏡頭，並且搭配1200萬畫素、f/2.2光圈設計的123度超廣角鏡頭，而視訊鏡頭則採用3200萬畫素與f/2.2光圈設計。
而Galaxy Note 10 Lite則搭載支援雙像素對焦、光學防震與f/1.7光圈設計的1200萬畫素廣角鏡頭，以及1200萬畫素、支援光學防震與f/2.4光圈設計的1200萬畫素遠距鏡頭，另外則配置1200萬畫素、f/2.2光圈設計的超廣角鏡頭，視訊鏡頭同樣採用3200萬畫素與f/2.2光圈設計。
其他不同地方，還包含Galaxy S10 Lite採用Qualcomm Snapdragon 855處理器，並且取消3.5mm耳機孔設計，而Galaxy Note 10 Lite則是採用三星Exynos 9810處理器規格，並且搭配S Pen手寫筆功能，另外也保留3.5mm耳機孔。
兩款新機都確定會在台灣市場推出，但僅Galaxy Note10 Lite確定會在2月初於台灣市場銷售，而Galaxy S10 Lite在台上市時程則尚未確定。其中，Galaxy S10 Lite將會推出絢光白、絢光黑與絢光藍三款配色，而Galaxy Note10 Lite則分別推出星環銀、星環黑、星環紅三款配色。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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