動眼看／希望打入更多市場的Galaxy S10 Lite與Galaxy Note 10 Lite

延續Galaxy S系列和Galaxy Note系列手機使用特性，Galaxy S10 Lite與Galaxy Note 10 Lite兩款新機除了均採用6.7吋螢幕與4500mAh電池電量，前者主打搭載新款Super Steady OIS光學防震技術的相機拍攝體驗，後者則是強調結合S Pen為主的使用體驗。

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兩款新機均採用採平面形式設計的Super AMOLED Plus Infinity-O極限全螢幕形式設計，同時維持提供側推應用程式快選介面，作業系統均搭載基於Android 10的One UI操作介面。，包含Bixby、Samsung Pay、Samsung Health、KNOX等功能也與現有Galaxy系列機種相同，

另外，兩款手機均採用6.7吋Full HD+ (2400×1080、394ppi)解析度螢幕規格，以及4500mAh電池容量設計，記憶體則分別搭載6GB或8GB規格，並且採用128GB儲存容量。

維持Super AMOLED Plus Infinity-O極限全螢幕設計 分享 facebook

採平面螢幕規格設計 分享 facebook

背面仍維持左右曲面弧度，同時相機模組也改為類似Pixel 4的矩形底層排列方式 分享 facebook

差異部分，Galaxy S10 Lite在相機規格搭載新款Super Steady OIS光學防震技術、對應f/2.0光圈設計的4800萬畫素廣角鏡頭，以及f/2.4光圈的500萬畫素微距鏡頭，並且搭配1200萬畫素、f/2.2光圈設計的123度超廣角鏡頭，而視訊鏡頭則採用3200萬畫素與f/2.2光圈設計。

加入新款Super Steady OIS光學防震技術 分享 facebook

而Galaxy Note 10 Lite則搭載支援雙像素對焦、光學防震與f/1.7光圈設計的1200萬畫素廣角鏡頭，以及1200萬畫素、支援光學防震與f/2.4光圈設計的1200萬畫素遠距鏡頭，另外則配置1200萬畫素、f/2.2光圈設計的超廣角鏡頭，視訊鏡頭同樣採用3200萬畫素與f/2.2光圈設計。

除了排列方式改變，Galaxy Note 10 Lite的相機功能基本上與Galaxy Note 10系列一樣 分享 facebook

其他不同地方，還包含Galaxy S10 Lite採用Qualcomm Snapdragon 855處理器，並且取消3.5mm耳機孔設計，而Galaxy Note 10 Lite則是採用三星Exynos 9810處理器規格，並且搭配S Pen手寫筆功能，另外也保留3.5mm耳機孔。

兩款新機都確定會在台灣市場推出，但僅Galaxy Note10 Lite確定會在2月初於台灣市場銷售，而Galaxy S10 Lite在台上市時程則尚未確定。其中，Galaxy S10 Lite將會推出絢光白、絢光黑與絢光藍三款配色，而Galaxy Note10 Lite則分別推出星環銀、星環黑、星環紅三款配色。

維持使用Super AMOLED Plus Infinity-O極限全螢幕形式設計 分享 facebook

螢幕採平面形式設計 分享 facebook

雖然採用平面螢幕設計，但不影響使用側推應用程式選單介面 分享 facebook

Galaxy S10 Lite未搭載3.5mm耳機孔，Galaxy Note 10 Lite則是保留3.5mm耳機孔設計 分享 facebook

Galaxy S10 Lite 分享 facebook

Galaxy Note 10 Lite 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》