realme X50 5G連同大師版一同揭曉 換上全新realme UI操作介面

先前已經有不少消息提前公布的realme首款5G聯網手機realme X50 5G，確定採用Qualcomm Snapdragon 765G處理器，其中整合整合Snapdragon X52 5G聯網數據晶片。而realme並未如市場猜測推出Youth版本，而是再次與日本設計大師深澤直人再次合作realme X50 5G大師版。

分享 facebook

除此之外，realme X50 5G更首度換上全新realme UI操作介面，不再沿用源自OPPO的ColorOS UI，本身基於Android 10打造，並且將多數介面簡化，同時針對操作需求增加閃回鍵、專注模式，以及三指滑動螢幕即可擷取畫面功能，其中閃回鍵可以讓使用者在等待遊戲app讀取過程，暫時切換到其他app，並且會透過彈出氣泡提醒使用者還有幾秒會自動跳回遊戲，而專注模式則可暫時切斷手機聯繫功能，並且自動播放自然的白噪音，讓使用者能專注處理手邊事項。

realme預計會在接下來針對已經推出機種開始推送新版realme UI操作介面更新，但目前應該會是先以中國境內市場優先，台灣等市場地區則可能會有更新時間落差。

分享 facebook

至於此次推出的realme X50 5G，基本上已經沒有太大秘密，其中確定採用6.57吋、Full HD+解析度螢幕，本身更支援120Hz畫面更新率，並且搭載Snapdragon 765G處理器，可透過整合的Snapdragon X52 5G聯網晶片連接5G網路，同時也搭載NFC、雙頻GPS等設計，內建電池則是4200mAh，另外也支援30W VOOC 4.0閃充功能，但原本內建3.5mm耳機孔則是在此款手機移除，指紋識別也與側邊按鍵整合，而非先前螢幕下指紋辨識設計。

鏡頭部分，realme X50 5G採用三星ISOCELL Bright GW1 6400萬畫素感光元件打造主鏡頭，並且配置1300萬畫素長焦鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭，視訊鏡頭則分別採用1600萬畫素廣角鏡頭與800萬畫素超廣角鏡頭組合，並且以左上角開孔形式隱藏在正面螢幕下。

機身顏色分別提供藍綠和藍紫兩款配色，另外更與日本設計大師深澤直人合作推出兩種大師版設計，分別推出金色與黑色兩款配色，同時質感感覺像是雷射貼紙般的視覺感受，與先前採用洋蔥、白蒜的設計明顯不同。

分享 facebook

而規格方面，一般版本將會提供8GB記憶體搭配128GB儲存容量，以及6GB或12GB記憶體搭配256GB儲存容量的組合，建議售價則是人民幣2499元、2699元與2999元，至於大師版則僅提供12GB記憶體搭配256GB儲存容量組合，建議售價為人民幣3099元。

針對接下來的市場布局，realme執行長李炳忠表示將在中國市場全面推行5G機種，而中國境外市場則則會維持4G、5G機種並行銷售，另外也說明realme從去年第三季開始成為全球出貨量排名第七位的手機品牌，並且在去年底進入全球22個國家市場，全球累積出貨量達2500萬支，未來預計透過六大戰區策略針對不同市場細分發展，預計在2020年實現100%成長目標。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》