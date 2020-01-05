外媒評選十年來最棒五款手機 HTC奪得冠軍

我可是拿過 M8 的呢！現在都變成時代的眼淚了…

不只評比今年的手機，外媒 TechRadar 選了五款近十年來最棒的手機，評選的標準以當時推出時的創新突破性、實用度為主。看了一下覺得這個榜單算是滿公允的，但是第一名…有點小哀傷啊…

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TechRadar 把第一名的殊榮頒給了 HTC One M8，前代 M7 已經引起了不小的關注，而 M8 兼具金屬髮絲紋的高質感外型、優秀的螢幕、BoomSound 揚聲器和雙鏡頭，是許多人心目中的經典機款，TechRadar 表示許多媒體都認為 M7 是跨時代的發明，但它認為後繼機種很少有表現更加可圈可點的，所以把第一名給了 M8。當初 Linda 也有買 M8，最驚訝的是它竟然可以後製景深，還可以調整你要景深的位置（當時學姊看了還傻眼說「以後不用買單眼了啊」），當時可是才 2014 年呢！不過現在 HTC 也好一陣子沒出旗艦機了，當初可是能和 iPhone 打對台的呢...

第二名是三星的 Galaxy S7 Edge，它將曲面螢幕大幅改進，展現純熟的技術，不只擁有精美的設計，優秀的相機和可以使用一整天的長續航，也是它獲得高分的原因，同時 TechRadar 表示，它是 2016 年後唯一一支讓他們眼睛一亮的手機。第三名是 Moto G，它並不是一支高階手機，但它卻改變了中低階手機市場的生態。平實的價格，卻擁有表現不俗的硬體，長達兩天的續航力也讓人驚艷

第四名是 Apple iPhone 4，在當時可說是賣得嚇嚇叫，人人都想買（Linda 用過它的後繼機種 iPhone 4S）；它出色的螢幕顯示、優美的金屬機身和玻璃背蓋，以及增強的相機都很棒。儘管 TechRadar 表示，在當時比它更出色的手機並不是沒有，但 iPhone 4 加上當時快速成長的 App Store，確實是讓蘋果躍升為主流，並演變為現今領導地位的重要功臣

至今依然是外媒的心頭好的 OnePlus，TechRadar 把 OnePlus 3 評為最棒的手機第五名。OnePlus 一開始就以「旗艦殺手」做主打，標榜用更便宜的價格，就能買到旗艦級的手機；而 OnePlus 3 是它們的第一款全金屬機身手機，旗艦級的晶片、5.5 吋的大螢幕，重點是價格僅有 iPhone 7 的一半，讓眾人知道原來不用花大錢，也能買到好手機。現在 OnePlus 的價格已經不算是破盤價了，但依然是有高度競爭力的

現在儘管手機依然在求新求變，但感覺好像來到了一個青黃不接的時期？螢幕評佔比達到了極致，鏡頭也越來越多顆，但諸如像摺疊螢幕這樣的技術則還沒準備好…不知道獺友有沒有用過上榜的手機們呢？你又希望接下來新推出的手機有什麼樣的技術呢？

（新聞來源：TechRadar）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》