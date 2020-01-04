OPPO、小米與vivo合組互傳聯盟 讓Android手機檔案互傳更直覺

去年宣布成立互傳聯盟，藉此解決Android手機彼此間無法直覺分享檔案文件問題後，稍早由vivo宣布最快在今年2月於旗下手機產品開放此項功能，而OPPO與realme在更早之前就已經提供此項功能，小米更是在預載MIUI 11作業系統介面的小米Note 10提供此項功能。

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而在呼籲更多手機品牌加入之餘，包含OPPO、小米與vivo稍早也確認將使此項互傳技術推廣至全球市場，而非僅局限於中國境內市場使用。同時，在海外市場將會以點對點傳輸聯盟 (Peer-to-Peer Transmission Alliance)名稱運作，同時技術名稱則會採用「Mobile Direct Fast Exchange」進行推廣。

至於技術本身並沒有太大差異，同樣透過Wi-Fi無線網路、BLE藍牙技術進行檔案傳輸，最高可對應每秒20MB傳輸速率，並且支援常見圖檔、資料文件、影片內容，或是各類壓縮檔按傳輸，同時在使用過程均無需額外安裝特定app，僅需開啟手機Wi-Fi與藍牙功能，即可透過搜尋聯絡人進行檔案傳輸。

除了提供快速、簡單互傳檔案使用體驗，互傳聯盟更強調使用此項技術傳輸檔案並不會使用任何行動網路流量，主要是透過裝置端的點對點無線傳輸。

實際上，目前多數Android手機都能藉由藍牙方式相互傳送檔案，只是設定流程可能會讓人覺得不夠直覺，甚至可能會面臨配對過程無法找到預計連接手機的情況，因此預期小米、OPPO與vivo合作互傳聯盟將會設法改善此類連接使用需求。

不過，Google其實已經準備在即將釋出正式版本的Android Q 10.0中，加入名為Fast Share的檔案互傳功能，讓使用者可以藉由藍牙、Wi-Fi無線連接方式，以類似蘋果AirDrop方式向不同裝置分享傳輸檔案內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》