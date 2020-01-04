親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
CES消費電子展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

美軍追殺？ 伊拉克什葉派民兵領袖車隊遇襲 六人喪生

學測國文搶高分！高人指點：試題先懂「長寬高」作文把握3法門

OPPO、小米與vivo合組互傳聯盟 讓Android手機檔案互傳更直覺

2020-01-04 08:03楊又肇

去年宣布成立互傳聯盟，藉此解決Android手機彼此間無法直覺分享檔案文件問題後，稍早由vivo宣布最快在今年2月於旗下手機產品開放此項功能，而OPPOrealme在更早之前就已經提供此項功能，小米更是在預載MIUI 11作業系統介面的小米Note 10提供此項功能。

分享

而在呼籲更多手機品牌加入之餘，包含OPPO、小米與vivo稍早也確認將使此項互傳技術推廣至全球市場，而非僅局限於中國境內市場使用。同時，在海外市場將會以點對點傳輸聯盟 (Peer-to-Peer Transmission Alliance)名稱運作，同時技術名稱則會採用「Mobile Direct Fast Exchange」進行推廣。

至於技術本身並沒有太大差異，同樣透過Wi-Fi無線網路、BLE藍牙技術進行檔案傳輸，最高可對應每秒20MB傳輸速率，並且支援常見圖檔、資料文件、影片內容，或是各類壓縮檔按傳輸，同時在使用過程均無需額外安裝特定app，僅需開啟手機Wi-Fi與藍牙功能，即可透過搜尋聯絡人進行檔案傳輸。

除了提供快速、簡單互傳檔案使用體驗，互傳聯盟更強調使用此項技術傳輸檔案並不會使用任何行動網路流量，主要是透過裝置端的點對點無線傳輸。

實際上，目前多數Android手機都能藉由藍牙方式相互傳送檔案，只是設定流程可能會讓人覺得不夠直覺，甚至可能會面臨配對過程無法找到預計連接手機的情況，因此預期小米、OPPO與vivo合作互傳聯盟將會設法改善此類連接使用需求。

不過，Google其實已經準備在即將釋出正式版本的Android Q 10.0中，加入名為Fast Share的檔案互傳功能，讓使用者可以藉由藍牙、Wi-Fi無線連接方式，以類似蘋果AirDrop方式向不同裝置分享傳輸檔案內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌小米OPPOrealmeWiFiAndroidAndroid Q

延伸閱讀

「米家智慧攝影機漏洞」小米回應了！修復並確認...

小米智慧攝影機拍到別人家？Google暫時封...

前聯想手機負責人常程確認加入小米 負責未來手...

小米砸2,188億元 投資5G

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

realme透露將推出入門款5G連網手機 X50 5G Youth

2020-01-04 08:30

不用再猜了！三星Galaxy Note10 Lite將於二月登台

2020-01-03 23:48

蘋果今年推出的新款iPhone將會搭載Snapdragon X55 5G連網晶片

2020-01-03 11:37

新年好消息 LINE新增刪好友功能 聯絡清單也要除舊佈新

2020-01-02 12:19

Galaxy Note 10 Lite實機面貌曝光 確認搭載平面螢幕設計

2020-01-02 10:23

iPhone不斷提醒位置被追蹤 太頻繁被用戶嫌惱人

2020-01-01 17:31

中華電信跨年夜北中秀5G實力 行動數據量再創新高

2020-01-01 13:13

遠傳2020秀5G實力 異地合演吸引百萬收視迎5G元年

2020-01-01 13:07

不只讓螢幕變大！LG預期用大面積軟性螢幕 打造手機「保護套」

2020-01-01 07:33

比一比／獨立雙螢幕的LG G8X ThinQ、帶筆的Galaxy Note 10…誰是多工之王？

2020-01-01 07:22

迎接2020年 vivo開賣平價機vivo Y12

2019-12-31 16:44

三星第二款可凹折手機 可能將比Galaxy S11提早開賣

2019-12-31 11:22

「最強蘋果分析師」直言 明年推4款5G iPhone

2019-12-30 16:26

京東方有可能明年開始 成為iPhone面板供應商之一

2019-12-30 09:28

五電信推年終優惠 新iPhone、便宜吃到飽趕快入手

2019-12-29 18:55

傳JDI旗下手機面板業務 將由蘋果、夏普接手

2019-12-28 08:00

三星明年旗艦手機命名方式可能改變 可能取名Galaxy S20

2019-12-28 07:57

OPPO Reno 3系列揭曉 兩款手機均支援5G雙模連網功能

2019-12-27 10:28

未來3年投資人民幣500億元 OPPO宣布開始布局6G網路技術

2019-12-27 10:27

天璣1000L採效能簡化設計 聯發科還有幾款處理器準備問世

2019-12-27 10:26

Dish Network傳攜手Google、亞馬遜、蘋果建造美國第四個5G網路服務

2019-12-27 10:25

Sony預計明年推出的旗艦手機將取名「Xperia 0」？

2019-12-27 10:24

舊款手機也能用 華為推行的HMS服務能與既有GMS服務認證共存

2019-12-27 10:23

三星首款摺疊機Galaxy Fold 今起限量預購

2019-12-26 22:35

近10年智慧手機帶來哪些改變？回顧十大影響

2019-12-26 18:01

Galaxy Fold預計明年1/4正式登台 以凹折螢幕對應多工、多元使用體驗

2019-12-26 16:57

折疊螢幕全解析！ 三星Galaxy Fold開箱評測

2019-12-26 15:11

iPhone下世代新品 傳全OLED面板設計

2019-12-26 15:03

要價近七萬 三星Galaxy Fold明起限量預購 配件大方送

2019-12-26 14:49

三星預告推出Galaxy Tab S6 5G 預期明年CES 2020亮相

2019-12-26 11:59

傳三星新款螢幕可凹折手機將換上超薄玻璃設計 螢幕攤開更加平整

2019-12-26 11:58

實驗室以磷化錮化合物打造6G網路晶片 實現更高無線傳輸速度

2019-12-26 11:58

新iPhone終於剪掉「醜瀏海」？官方照片露破綻

2019-12-25 19:34

超好用iPhone鍵盤輸入密技！快學會這幾招輕鬆傳情

2019-12-25 17:19

報導指稱Galaxy S10 Lite與Galaxy Note 10 Lite將於CES 2020展期亮相

2019-12-25 17:13

realme明年在中國境內 全面投入5G連網手機布局

2019-12-25 17:12

再談5G布局 聯發科確認將於CES 2020揭曉天璣800系列處理器

2019-12-25 15:48

觀點／聯發科天璣1000始終不如高通 Snapdragon 865？

2019-12-25 15:46

手機殼裝心酸的？8成螢幕摔破 都做了這件事

2019-12-25 10:00
看更多

熱門文章

她將行動電源放包包卻爆開 網曝「沒電」是關鍵

2020-01-03 11:24

小米智慧攝影機拍到別人家？Google暫時封鎖權限調查

2020-01-03 16:24

「米家智慧攝影機漏洞」小米回應了！修復並確認完善後將重新上線

2020-01-03 17:35

不用再猜了！三星Galaxy Note10 Lite將於二月登台

2020-01-03 23:48

測試版Microsoft Edge瀏覽器 微軟開始悄悄移除beta標籤了

2020-01-03 11:48

蘋果今年推出的新款iPhone將會搭載Snapdragon X55 5G連網晶片

2020-01-03 11:37

小米智慧攝影機竟然能看到別人家！Google 緊急暫停小米智慧家庭產品權限

2020-01-04 08:18

AMD預期在CES 2020揭曉全新顯示卡、Ryzen 4000系列APU

2020-01-03 12:28

三星準備推出第一款符合「8KA Certified」認證的8K電視

2020-01-03 11:40

即將開放試玩下載？ 《Final Fantasy VII 重製版》長時間試玩影片曝光

2020-01-03 11:35

前聯想手機負責人常程確認加入小米 負責未來手機產品規劃

2020-01-03 12:29

不僅便利、安全、更好玩的Philips Hue系列燈泡，還能調整人體自然作息

2020-01-03 12:27

Dell更新新一代XPS 13輕薄筆電 以及諸多商用與電競螢幕

2020-01-04 08:16

小米回應米家智慧攝影機隱私問題 強調已進行修復

2020-01-04 08:17

搭載聯發科5G連網晶片 Dell揭曉旗下首款5G常時連網筆電Latitude 9510

2020-01-04 08:11

NVIDIA計畫今年推Ampère顯示架構產品 由台積電、三星7nm EUV技術代工

2020-01-04 07:59

蘋果與Imagination Technologies重新簽署技術授權合作

2020-01-03 11:39

OPPO、小米與vivo合組互傳聯盟 讓Android手機檔案互傳更直覺

2020-01-04 08:03

美國境內音樂內容營收 已有80％來自串流服務

2020-01-03 11:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top