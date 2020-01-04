realme透露將推出入門款5G連網手機 X50 5G Youth

除了計畫在1月7日揭曉旗下首款5G連網手機realme X50 5G，realme預期也會推出入門款機種realme X50 5G Youth。

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目前還無法確認realme X50 5G Youth具體細節，但有可能會是採用相對入門硬體規格設計。

而從先前realme確認realme X50 5G將會搭載Qualcomm Snapdragon 765G處理器，預期realme X50 5G Youth將可能採用Snapdragon 765處理器規格，但具體細節依然要等realme後續公布為準。

另外，螢幕部分則預期會採用雙開孔設計，讓視訊相機可透過兩組鏡頭滿足更多拍攝需求，而手機本身也會搭載VOOC閃充4.0技術，可在半小時內充入70%電量，至於realme X50 5G Youth則有可能在規格進行簡化。

realme X50 5G預計會在2020年1月7日於北京揭曉，不僅將是realme第一款5G連網手機，realme更確認2020年內不會在中國境內推行4G連網手機，將全面進軍5G連網手機市場。

不過，依照realme目前說法僅透露在中國地區不再推行4G連網手機，就連接下來預計推出的realme X50 5G也不會另外提供4G連網版本，但海外市場如台灣、印度是否也比照相同作法，目前就還不確定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》