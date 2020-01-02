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Galaxy Note 10 Lite實機面貌曝光 確認搭載平面螢幕設計

2020-01-02 10:23楊又肇

先前已經有不少傳聞，同時預期會與Galaxy S10 Lite一同在CESD 2020期間亮相的Galaxy Note 10 Lite，稍早有具體實機面貌曝光。

(圖／擷自Tech Talk TV Twitter頁面)
(圖／擷自Tech Talk TV Twitter頁面)
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依照Tech Talk TV Twitter頁面釋出圖像，幾乎證實先前曝光的Galaxy Note 10 Lite宣傳圖像為真，同時也顯示此款新機僅採用平面螢幕設計，並非像Galaxy Note 10或Galaxy Note 10+採雙側曲面螢幕，螢幕邊框也明顯較寬，但仍維持上方居中開孔設計的視訊鏡頭，而機身背面主相機則採用矩型排列三鏡頭與一組LED補光燈構成。

除了準備推出Galaxy Note 10 Lite，三星也預期推出Galaxy S10 Lite，藉此吸引更多市場用戶，後者則預期可將S Pen應用體驗帶到更多市場。

(圖／擷自Tech Talk TV Twitter頁面)
(圖／擷自Tech Talk TV Twitter頁面)
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型號為SM-G770F的Galaxy S10 Lite可能維持搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器、6.7寸Super AMOLED螢幕，以及8GB記憶體與12GB儲存容量，另外也會提供256GB儲存容量規格，至於電池則是4500mAh、支援45W快充，並且配置3200萬畫素視訊鏡頭、4800萬畫素主相機鏡頭、500萬畫素景深鏡頭與1200萬畫素超廣角鏡頭。

Galaxy Note 10 Lite則有消息指稱搭載三星舊款Exynos 9810處理器，但目前也有說法認為處理器規格應該是三星今年推出的Exynos 980，其他規格則包含6.7吋Infinity Always On AMOLED螢幕、6GB記憶體、128GB儲存容量，以及4500mAh、支援25W快充的電池設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Note 10三星GALAXY

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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