Galaxy Note 10 Lite實機面貌曝光 確認搭載平面螢幕設計

先前已經有不少傳聞，同時預期會與Galaxy S10 Lite一同在CESD 2020期間亮相的Galaxy Note 10 Lite，稍早有具體實機面貌曝光。

(圖／擷自Tech Talk TV Twitter頁面) 分享 facebook

依照Tech Talk TV Twitter頁面釋出圖像，幾乎證實先前曝光的Galaxy Note 10 Lite宣傳圖像為真，同時也顯示此款新機僅採用平面螢幕設計，並非像Galaxy Note 10或Galaxy Note 10+採雙側曲面螢幕，螢幕邊框也明顯較寬，但仍維持上方居中開孔設計的視訊鏡頭，而機身背面主相機則採用矩型排列三鏡頭與一組LED補光燈構成。

除了準備推出Galaxy Note 10 Lite，三星也預期推出Galaxy S10 Lite，藉此吸引更多市場用戶，後者則預期可將S Pen應用體驗帶到更多市場。

(圖／擷自Tech Talk TV Twitter頁面) 分享 facebook

型號為SM-G770F的Galaxy S10 Lite可能維持搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器、6.7寸Super AMOLED螢幕，以及8GB記憶體與12GB儲存容量，另外也會提供256GB儲存容量規格，至於電池則是4500mAh、支援45W快充，並且配置3200萬畫素視訊鏡頭、4800萬畫素主相機鏡頭、500萬畫素景深鏡頭與1200萬畫素超廣角鏡頭。

Galaxy Note 10 Lite則有消息指稱搭載三星舊款Exynos 9810處理器，但目前也有說法認為處理器規格應該是三星今年推出的Exynos 980，其他規格則包含6.7吋Infinity Always On AMOLED螢幕、6GB記憶體、128GB儲存容量，以及4500mAh、支援25W快充的電池設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》