不只讓螢幕變大！LG預期用大面積軟性螢幕 打造手機「保護套」

LetsGoDigital網站報導指稱，LG於今年6月26日向世界智慧財產權 (WIPO)提出外觀設計專利，並且在12月27日獲得批准，其中顯示將以大面積軟性螢幕作為可包覆手機的「保護套」，透過磁吸金屬接點設計，讓此款「保護套」能與手機連接，同時可作為延伸螢幕使用。

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在此之前，LG已經分別在V50 ThinQ，以及後續推出的G8X ThinQ提供獨立雙螢幕配件，讓使用者能以雙螢幕形式使用app內容。而在新提出的設計專利中，LG則是計畫透過軟性螢幕打造一款可環繞手機，並且作為「保護套」的配件，同時也能輸出顯示手機內容，透過增加一倍的顯示面積使用內容。

當使用者僅需一般手機使用模式時，則可將此款「保護套」配件取下，當有更大顯示面積需求時，再將「保護套」配件裝回即可使用。

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目前還無法確定LG是否會以此項設計專利打造實際應用產品，但或許在接下來的CES 2020會有具體展示消息。

而在此之前，小米已經採用一面環繞機身設計的軟性螢幕打造MIX Alpha，因此理論上LG也有一定技術打造類似應用產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》