比一比／獨立雙螢幕的LG G8X ThinQ、帶筆的Galaxy Note 10…誰是多工之王？

LG在今年推出的旗艦手機V50 ThonQ與G8X ThinQ，均提供可讓手機額外擴充一組獨立螢幕的Dual Screen配件，讓使用者能藉由獨立雙螢幕形式進行多工操作，而在不需使用情況也能將手機拆卸單獨使用。而若是對比三星今年推出，同樣搭載S Pen便利手寫筆應用功能的Galaxy Note 10，誰會是更便利的多工之王？

▲搭配Dual Screen配件的G8X ThinQ，對比搭載S Pen手寫筆功能的Galaxy Note 10+，誰在多工使用比較方便？ 分享 facebook

兩者基礎硬體規格，本質上沒有太大差異

硬體規格方面，LG G8X ThinQ本身採用6.4吋OLED螢幕，額外擴充一組獨立螢幕的Dual Screen配件同樣也採用6.4吋OLED螢幕規格設計，組合起來可以讓使用者同時透過兩組螢幕開啟不同app，或是以鏡向、延伸模式顯示app內容，螢幕配件本身也能對應360度翻轉，藉此對應不同使用模式。

其他則包含搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器，並且配置6GB記憶體與128GB儲存容量，另外也加入IP68防水設計，電池容量則增加至4000mAh。

至於此次對比的三星Galaxy Note 10+，則分別採用6.8吋Super AMOLED螢幕，台灣銷售版本同樣採Snapdragon 855處理器，搭配12GB記憶體，以及256GB或512GB儲存容量，電池則隨著機身加大提升為4300mAh。

作為主打特色的S Pen應用功能，則同樣提供4096階手寫筆觸，以及內建藍牙遠端操作功能，除了可以透過細膩筆觸對應各式書寫功能，甚至可以提供比手指更細的操作體驗，而藉由藍牙連動也能透過S Pen遠端操作相機功能，甚至能透過筆勢控制手機。

▲Galaxy Note 10+與G8X ThinQ，兩者基礎上的硬體規格其實沒有太大差異 分享 facebook

以硬體規格來看，G8X ThinQ與Galaxy Note 10+，其實整體處理器效能並沒有太大差異，前者記憶體容量雖然少了一些，但後者有部分記憶體必須挪給S Pen使用，而雖然儲存容量相對較大，卻不影響實際效能表現。

至於兩者電池容量相近，實際電力使用時間其實也沒有太大差異，但G8X ThinQ在雙螢幕同時使用情況下，可能相對額外耗電。不過，以實際使用感受情況來看，若不是經常頻繁使用雙螢幕顯示功能的話，G8X ThinQ整體電力並不會有明顯損耗。

多工體驗差異在於雙獨立螢幕與手寫筆使用體驗

若真的要說兩款手機差異的話，實際上G8X ThinQ著重在透過兩組獨立螢幕產生多工使用體驗，而Galaxy Note 10+雖然也能切換多工視窗，但形式上還是與實際分開獨立使用的螢幕使用體驗不同，例如要同時比對不同版本文件內容，或是同時遊戲遊玩畫面與直播服務，G8X ThinQ的獨立雙螢幕使用模式還是較為有利。

若使用者在一般沒有需要雙螢幕使用需求時候，即可將Dual Screen配件取下，讓手機恢復一般使用模式。不過，如果將手機從Dual Screen配件取下的話，實際上就會讓手機以裸機形式使用，因此多數使用者應該會維持裝載Dual Screen配件的使用模式，某種程度上也會造成手機重量增加。

而Galaxy Note 10+則是著重在S Pen的細膩手寫應用，以及Phablet形式手機對應的大尺寸螢幕使用體驗，配合手寫輸入完成多工操作，雖然無法透過額外無力螢幕顯示更多app內容，卻能在輕便機身與方便使用手寫功能，提供更便利的多工使用感受，並且呈現與雙螢幕手機截然不同的操作情境。

▲G8X ThinQ搭配Dual Screen配件，可以透過額外獨立使用的螢幕顯示不同app內容，或是延伸顯示相同app內容，藉此提供更方便的多工操作體驗 分享 facebook

▲同時開啟不同app，實際上也省去在不同app之間切換麻煩，甚至可以直接作內容比對等應用 分享 facebook

▲Galaxy Note 10+同樣以S pen應用為主打特色 分享 facebook

▲以手寫方式筆記，對於許多人來說是相當便利的紀錄方式，同時手寫筆細膩筆觸也比手指能有更靈活操作 分享 facebook

相機功能比較

G8X ThinQ的機身背面鏡頭採用1200萬畫素、光學防震設計的廣角鏡頭，搭配1300萬畫素超廣角鏡頭，並未像其他手機加入包含長焦鏡頭在內的三鏡頭配置設計，而前置視訊鏡頭則採用3200萬畫素，但會以像素合併方式形成色彩更深邃的800萬畫素影像。

而在錄影功能，LG同樣強調在G8X ThinQ加入錄影影像增強功能，甚至加入可錄製ASMR音效功能，讓使用者能錄製細微至10db音噪聲，另外也搭載32位元音訊放大晶片，讓手機能對應輸出1.2W功率聲音。

Galaxy Note 10+的前鏡頭部分則採用f/2.2光圈、1000萬畫素規格，主相機鏡頭基本設計與Galaxy S10+規格相同，分別搭載f/2.4光圈、45度拍攝視角、支援光學防震的1200萬畫素遠焦鏡頭，以及f/1.5或f/2.4雙光圈、77度拍攝視角、支援雙像素對焦功能的1200萬畫素廣角鏡頭，搭配f/2.2光圈、123度拍攝視角的1600萬畫素超廣角鏡頭，並且支援0.5倍/2倍光學變焦、最高支援10倍數位變焦功能，同樣支援HDR+拍攝與錄影。

拍攝功能則支援AR Emoji、手繪AR塗鴉等功能，聲音部分則支援Dloby ATMOS全景聲，手機本身也採用AKG等級擴音喇叭設計。

▲兩款手機搭載相機規格明顯不同，同時錄影、拍攝應用功能也不盡相同 分享 facebook

兩者比較起來，Galaxy Note 10+因為增加一組長焦鏡頭，使得拍攝使用彈性更大，同時也藉由擴增實境塗鴉功能添加額外使用樂趣，而G8X ThinQ則是少了長焦鏡頭，顯得有些不足，但是本身著重錄影表現，甚至同樣強調聲音品質優勢，確實也能吸引不少手機錄影愛好者。

小結

實際上，G8X ThinQ與Galaxy Note 10+在一般使用並沒有太大差異，但是如果進一步比較獨立雙螢幕與S Pen手寫筆使用體驗的話，則是各有優勢。

但G8X ThinQ方便使用的獨立雙螢幕Dual Screen配件，某種程度上還是形成一些使用時的不便，例如先前提到如果使用者希望僅以單機形式操作的話，反而就要捨棄Dual Screen配件，而維持安裝Dual Screen配件的話，則要忍受額外增加重量，以及意外掉落時可能造成損壞風險，反觀Galaxy Note 10+則是可以方便單機使用，同時S Pen也能從容地收納在機身內部。

不過，G8X ThinQ結合Dual Screen配件帶來的獨立雙螢幕使用便利性，卻是僅以6.8吋螢幕提供操作的Galaxy Note 10+無法比擬特色。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》