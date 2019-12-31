三星第二款可凹折手機 可能將比Galaxy S11提早開賣

相關消息指稱，三星第二款螢幕可凹折手機Galaxy Fold 2，有可能會比明年預計推出的年度旗艦手機Galaxy S11更早推出。

分享 facebook

依照韓聯社引述消息來源指稱，三星第二款且採親民價格設計的螢幕可凹折手機Galaxy Fold 2，將有可能比明年預計推出的年度旗艦手機Galaxy S11更早推出。

在更早之前的消息中，分別指稱Galaxy Fold 2將隨著Galaxy S11在明年2月18日正式推出，後來則有消息指稱三星預計選在2月11以獨立活動形式對外發表兩款新機。

不過，目前此類消息均未獲得三星方面證實，甚至連明年的旗艦手機是否會以Galaxy S11為稱，其實歐還無法確定。

在先前說法裡，Galaxy Fold 2將會採用類似直向凹折形式設計，並且以現行手機使用形式縮減隨身攜帶佔用面積，同時預期會強化可凹折螢幕保護效果，有可能換上DoInsys旗下可凹折薄型玻璃，藉此取代原本用於Galaxy Fold的軟質薄膜設計，而手機折合鉸鍊也預期會重新設計，至於價格更可能採親民設計，藉此讓螢幕可凹折手機能在市場普及使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》