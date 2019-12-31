親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

Nissan高恩棄保潛逃！羞辱日本的「CEO除夕大逃亡」

誰預測最準？政黨黑馬竄出 2020總統大選封關民調一次看

三星第二款可凹折手機 可能將比Galaxy S11提早開賣

2019-12-31 11:22楊又肇

相關消息指稱，三星第二款螢幕可凹折手機Galaxy Fold 2，有可能會比明年預計推出的年度旗艦手機Galaxy S11更早推出。

分享

依照韓聯社引述消息來源指稱，三星第二款且採親民價格設計的螢幕可凹折手機Galaxy Fold 2，將有可能比明年預計推出的年度旗艦手機Galaxy S11更早推出。

在更早之前的消息中，分別指稱Galaxy Fold 2將隨著Galaxy S11在明年2月18日正式推出，後來則有消息指稱三星預計選在2月11以獨立活動形式對外發表兩款新機。

不過，目前此類消息均未獲得三星方面證實，甚至連明年的旗艦手機是否會以Galaxy S11為稱，其實歐還無法確定。

在先前說法裡，Galaxy Fold 2將會採用類似直向凹折形式設計，並且以現行手機使用形式縮減隨身攜帶佔用面積，同時預期會強化可凹折螢幕保護效果，有可能換上DoInsys旗下可凹折薄型玻璃，藉此取代原本用於Galaxy Fold的軟質薄膜設計，而手機折合鉸鍊也預期會重新設計，至於價格更可能採親民設計，藉此讓螢幕可凹折手機能在市場普及使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

可凹折手機三星Galaxy Fold

延伸閱讀

智慧機連發 台系鏈進補

三星明年旗艦手機命名方式可能改變 可能取名G...

三星首款摺疊機Galaxy Fold 今起限...

三星折疊機在台售價68,888元 1月4日上...

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

「最強蘋果分析師」直言 明年推4款5G iPhone

2019-12-30 16:26

Sony預計明年推出的旗艦手機將取名「Xperia 0」？

2019-12-27 10:24

京東方有可能明年開始 成為iPhone面板供應商之一

2019-12-30 09:28

五電信推年終優惠 新iPhone、便宜吃到飽趕快入手

2019-12-29 18:55

傳JDI旗下手機面板業務 將由蘋果、夏普接手

2019-12-28 08:00

三星明年旗艦手機命名方式可能改變 可能取名Galaxy S20

2019-12-28 07:57

OPPO Reno 3系列揭曉 兩款手機均支援5G雙模連網功能

2019-12-27 10:28

未來3年投資人民幣500億元 OPPO宣布開始布局6G網路技術

2019-12-27 10:27

熱門文章

蘋果最新Mac Pro可削蘿蔔絲？日本Youtuber傑作網大讚

2019-12-30 19:11

「最強蘋果分析師」直言 明年推4款5G iPhone

2019-12-30 16:26

華碩超大方 元月起買華碩兩款手機送耳機！

2019-12-30 16:31

AirPods Pro、16吋MacBook Pro悄悄在台灣蘋果官網開放訂購

2019-12-30 19:07

三星在台接續推出支援4G LTE連網的Galaxy Tab S6

2019-12-31 11:13

三星第二款可凹折手機 可能將比Galaxy S11提早開賣

2019-12-31 11:22

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top