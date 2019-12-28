三星明年旗艦手機命名方式可能改變 可能取名Galaxy S20

雖然三星預計明年推出的年度旗艦手機按照命名順序應該會以Galaxy S11為稱，但相關消息表示此款手機有可能會以Galaxy S20作為正式名稱，藉此呼應從2020年作為全新發展開始。

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或許是為了與蘋果的iPhone 11命名方式錯開，同時也可能呼應2020年到來，以及正式進入5G網路普及世代等因素，三星或許準備選擇將下一款旗艦手機名稱直接跳到「20」，並且以Galaxy S20作為正式產品名稱，而不會像市場預期採用Galaxy S11的命名方式。

實際上，三星過去就在Galaxy Note 5之後，直接推出Galaxy Note 7，甚至因為某些因素而讓產品名稱直接跳到Galaxy Note 8，因此如果在新款Galaxy S系列款旗艦手機也採用相同作法，似乎有其可能性。

蘋果先前也曾在iPhone 8系列推出之際，同時推出以「10」為稱的iPhone X，而後續更新機種則是採用iPhone XS，以及iPhone XR名稱，至於今年推出新機則是以iPhone 11為稱，載產品線就沒有出現以「9」為稱的iPhone機種。

另一個例子就是華為，當時也是直接將年度旗艦手機P10直接跳到P20，今年更直接以P30作為旗艦手機名稱，同時旗下Mate系列機種目前也均採用10位跳號命名方式，使得三星接下來若以Galaxy S20作為新款旗艦手機名稱，顯然也不會太奇怪。

不過，畢竟目前這些傳聞還沒有獲得三星證實，因此實際手機名稱還是要以三星日後公布為準。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》