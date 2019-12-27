舊款手機也能用 華為推行的HMS服務能與既有GMS服務認證共存

由於受到美國政府出口禁令影響，使得華為近期在中國境外銷售的手機產品均無法獲得GMS (Google Mobile Service)服務認證，因此計畫透過推行華為自有HMS (HUAWEI Mobile Service)服務，藉由目前在全球市場產品使用率打造自有系統生態鏈。

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而稍早在中國境內開始推行HMS服務測試，同時也計畫在同樣有不少手機用戶族群的印度市場推廣HMS服務，在此之前更宣布提撥10億美元金額鼓勵開發者將App、服務內容帶到HMS服務體系，藉此讓HMS服務能形成全新市場生態鏈。

目前提供測試的HMS服務，包含電話、簡訊、郵件等手機常見基礎服務功能，而在HMS Core Test項目中，則包含針對遊戲、安全、支付、認證、掃描、鄰近感應、機器學習等應用測試，並且能安裝在Mate 30系列，以及nova 6、榮耀V30等後續無法在中國境外市場搭載GMS服務機種使用。

不過，目前不少人測試發現HMS服務其實也能安裝在早期獲得GMS服務認證的華為手機，並且維持兩種服務正常使用，意味HMS服務與GMS服務目前可在單一手機內共存，暫時還未有任何衝突情況傳出。

意味若未來華為手機能再次獲得GMS服務認證，或許將能讓華為持續在旗下手機產品提供HMS服務，並且維持可使用GMS服務，進而以此擴展自身服務生態鏈。依照華為的說法，截至今年8月底，HMS服務在全球地區註冊的開發者人數已經超過101萬人，同時接入HMS Core的app數量也已經累積超過45萬組。

目前美國政府顯然尚未計畫將華為從禁止名單內除名，因此Google在內業者暫時還無法向華為提供GMS服務認證在內技術產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》