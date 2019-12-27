Sony預計明年推出的旗艦手機將取名「Xperia 0」？

近期傳出明年推出的新款Xperia手機將採用螢幕開孔設計，同時預期也會採用Sony新款感光元件，讓相機拍攝影像畫質提昇消息後，市場再度傳出Sony預計在明年推出的旗艦手機，有可能會以Xperia 0為稱。

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雖然以「0」作為產品名稱似乎有點奇怪，但其實以去年重新調整手機產品命名方式，並且推出Xperia 1、Xperia 10、Xepria 5，以及Xperia 8在內機種，不少人開始討論Sony接下來的新機如何命名，是否會以Xperia 1.1，或是Xperia 2020等名稱呈現。

而此部份，Sony在日前接受採訪時，實際上也曾表示會依照市場反應作調整，因此明年預計推出新機的命名方式或許仍有變動可能性，甚至是否繼續維持使用21:9顯示比例螢幕設計，其實也還無法確認。

但最終是否會以Xperia 0為稱，還是要等Sony日後對外揭曉而定。

以目前市場傳聞，Sony依然會選擇在MWC 2020期間揭曉旗艦新機，同時也預期成為Sony第一款5G連網手機，至於在手機搭載相機鏡頭數量部分，有可能基於Xperia 1的設計，進一步增加至總計6組鏡頭與兩組ToF鏡頭數量。

其中，視訊相機模組預期包含採用1000萬畫素鏡頭與ToF鏡頭構成，以及以4800萬畫素鏡頭、2000萬畫素鏡頭、1600萬畫素鏡頭、1200萬畫素鏡頭、800萬畫素鏡頭與ToF鏡頭構成，並且以矩型排列的主相機模組。

至於相機功能方面，同樣是由Sony α相機部門團隊與Xperia手機團隊合作打造，其中有可能採用Sony近期發表的新款感光元件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》