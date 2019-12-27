Dish Network傳攜手Google、亞馬遜、蘋果建造美國第四個5G網路服務

先前有意收購T-Mobile及Sprint出清資產，並且加入美國電信服務競爭的衛星廣播服務提供商Dish Network，稍早傳出正與Google、亞馬遜、蘋果在內科技業者進行洽談，預計合作投資5G網路基礎建設，預期成為美國境內第四個加入市場競爭的5G網路服務。

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由於在同意T-Mobile以260億美元收購Sprint的條件中，包含拆分旗下資產，並且協助其他網路營運業者加入市場競爭，而原本以衛星廣播服務營運為主的Dish Network，因此得以加入美國境內5G網路市場競爭。

目前傳出Dish Network將與Google、亞馬遜、蘋果在內科技業者洽談合作，預期由這些科技業者出資協助建置美國境內5G網路基礎建設，藉此成為美國境內第四家提供5G網路服務業者，同時也能協助Google、亞馬遜、蘋果在內科技業者或許更多服務用戶所提供資訊。

在此之前，原本市場傳聞亞馬遜有意收購原本隸屬Sprint旗下小型電信服務公司Boost Mobile，但最終是由Dish Network取得Boost Mobile資源，並且進軍美國電信服務市場競爭，而此次若順利獲得Google、亞馬遜、蘋果在內科技業者資助，將能順利進軍5G網路服務競爭，藉此延伸本身衛星廣播服務業務內容。

而近期對外說明中，Dish Network共同創辦人Charlie Ergen曾透露將投入5G網路建設，同時也在後續表示從金融機構取得可用於5G網路建設的100億美元貸款。

不過，相關消息指稱Charlie Ergen本身並不願意接受銀行業者或私募股權企業提供資金，同時也不希望放棄5G網路服務部分控制權，因此Dish Network從科技業者手中取得資金，並且協商交換所需內容，甚至可以協助些既業者擴展服務項目的可能性相對較高。

但Dish Network、Google、蘋果均未對此傳聞回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》