天璣1000L採效能簡化設計 聯發科還有幾款處理器準備問世

在此次對外公布的OPPO Reno 3中，採用的是聯發科天璣1000系列的另一款處理器－天璣1000L，事實上與先前聯發科對外公布的天璣1000同樣採台積電7nm製程打造，並且採用Arm Cortex-A77 CPU，以及Mali-G77 GPU，但主要差異則在於CPU核心運作時脈採降頻設計，而GPU部分則同樣採核心數量減少設計，整體上可視為天璣1000的效能簡化版本。

分享 facebook

採效能簡化設計

以型號來看，天璣1000的產品型號為「MT6889」，而天璣1000L則是「MT6885」，兩者均以台積電7nm製程打造，一樣採用Arm Cortex-A77 CPU，以及Mali-G77 GPU設計，並且支援ARM v8.2-A 64位元指令集。

但是，天璣1000採用4組運作時脈為2.6GHz的Cortex-A77大核，以及4組運作時脈為2.0GHz的的Cortex-A55小核構成CPU，並且搭配Mali-G77 MC9 GPU設計，而天璣1000L則將Cortex-A77大核運作時脈調整為2.2GHz，小核部分則未作更動，但GPU部分則改為Mali-G77 MC7，其餘部分則維持相同設計，同樣搭載APU 3.0、整合Helio M70 5G連網晶片。

因此整體來看，天璣1000L可以說是天璣1000的效能簡化版本，因此在OPPO此次推出的Reno 3系列手機，僅應用在入門款Reno 3，而高階版Reno 3 Pro則是與Qualcomm合作Snapdragon 765G處理器。

而依照OPPO的說法，接下來依然會率先採用聯發科天璣1000處理器，但預期會應用在什麼樣的手機產品，目前依然無法確認。

聯發科還有幾款處理器準備問世

在先前消息中，聯發科除了推出型號為「MT6889」天璣1000，以及簡化版設計、型號為「MT6885」的天璣1000L，還有兩款型號分別為「MT6883」與「MT6873」的處理器產品，其中「MT6883」有可能會是天璣1000系列的衍生規格，而「MT6873」或許是稍早對外透露的天璣800系列產品。

依照聯發科稍早說法，天璣品牌處理器將會區分不同系列產品，同時將會全數整合5G連網功能，預計會在2020年接續推出更多處理器產品，同時也預期讓更多入門、中階，乃至於高階旗艦機種都能整合5G連網應用模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》