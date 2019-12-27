OPPO Reno 3系列揭曉 兩款手機均支援5G雙模連網功能

日前已經有諸多曝光，甚至也在中國湖南衛視贊助內容展示實機外觀的OPPO Reno 3系列，稍早終於正式在中國杭州發表會上確定推出的Reno 3與Reno 3 Pro兩款規格，分別搭載聯發科天璣1000L，以及Qualcomm Snapdragon 765G兩款同樣對應5G雙模連網規格的處理器，其中在實際商用5G網路環境下，可時限界於每秒110-120MB下載速度。

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雖然先前強調旗下天璣1000系列處理器定位在旗艦規格，同時不滿Qualcomm僅以定位中高階處理器的Snapdragon 765系列作為對比，但在揭曉的入門款機種Reno 3依然僅搭載同樣採台積電7nm製程設計、整合5G連網晶片的天璣1000L，而在Reno 3 Pro則採用Qualcomm額外針對遊戲體驗強化的Snapdragon 765G。

不過，OPPO在發表會結束前強調將會率先採用聯發科天璣1000處理器，意味此次應用在Reno 3的天璣1000L僅為效能簡化版本，雖然同屬天璣1000系列，但可能在效能等方面表現稍微低了一些。

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至於此次揭曉的Reno 3，確定採用6.4吋水滴造型瀏海設計的螢幕，並且配置德國萊茵認證TÜV低藍光認證設計，同時支援第三代光學式螢幕下指紋辨識，記憶體則採用8GB或12GB，配置128GB儲存容量，電池容量則是4025mAh，支援30W充電功率的VOOC閃充4.0技術。

而Reno 3 Pro則採用前後雙側曲面設計的6.5吋螢幕機身，視訊鏡頭則採螢幕左上角開孔形式設計，螢幕本身則支援90Hz更新率，至於記憶體則同樣區分8GB或12GB規格，但儲存容量則額外區分128GB或256GB選項，機身同樣搭載4025mAh電池容量，以及支援30W充電功率的VOOC閃充4.0技術，更加入立體水冷散熱機構。

至於相機部分，Reno 3搭載3200萬畫素視訊鏡頭，主相機則分別採用6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及對應黑白與復古人像拍攝鏡頭，並且加入超級防手震、針對超廣角鏡頭搭載的極限防手震Pro功能。

Reno 3 Pro的視訊鏡頭同樣採用3200萬畫素規格，四鏡頭主相機則分別配置4800萬畫素、支援光學防震的廣角鏡頭，以及1300萬畫素長焦鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素黑白鏡頭，規格上與Reno 3明顯不同，甚至支援5倍混合變焦效果，但一樣支援超級防手震、針對超廣角鏡頭搭載的極限防手震Pro功能。

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至於兩款手機處理器均整合5G連網晶片，Reno 3採用的是聯發科Helio M70 5G連網晶片，而Reno 3 Pro則採用Qualcomm Snapdragon X52 5G連網晶片，兩者均支援Sa獨立組網與NSA非獨立組網雙模連網功能，前者僅對應6GHz以下頻段，提供最高下載速度為4.7Gbps、最高上傳速度為2.5Gbps，後者則同時支援6GHz以下頻段、毫米波，以及DSS動態頻譜共享功能，最高下載速度為3.7Gbps，最高上傳速度則是1.6Gbps。

因此就5G連網傳輸效率來看，天璣1000系列確實比Snapdragno 765系列還高。

建議售價方面，Reno 3售價分別為人民幣3399元、3699元，而Reno 3 Pro建議售價則分別是人民幣3999元與4499元。在此次發表會中，OPPO還同步揭曉旗下真無線耳機Enco Free，標榜為全球第一款採用超動態揚聲器設計的真無線耳機。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》