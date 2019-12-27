未來3年投資人民幣500億元 OPPO宣布開始布局6G網路技術

除了公布Reno 3系列手機，OPPO副總裁沈義人更在發表會上宣布開始布局6G網路技術發展，將在未來3年內投資人民幣500億元，並且搶先中國其他手機業者進入6G網路技術發展。

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此外，沈義人也強調OPPO從2015年開始投入5G網路技術研發，並且在中國手機業者中累積最多5G網路技術專利，更強調接下來的6G網路技術與現有5G網路技術息息相關，因此預期日後在6G網路也將繼續維持技術領先地位。

目前OPPO除了已經在今年率先在歐洲市場推出第一款支援5G連網的Reno 5G，此次也宣布推出兩款同樣支援5G網路服務的手機產品，而在日前更宣布推出採用Qualcomm Snapdragon X55 5G連網晶片的5G CPE T1路由器，不僅支援SA獨立組網與NSA非獨立組網連接模式，更支援整合Wi-Fi 6連網資源，讓網路傳輸效率可大幅提昇。

但除了OPPO標榜擴大5G網路技術發展，日前華為也同樣標榜本身在5G連網技術發展貢獻，同時也預告接下來在6G網路布局也不會缺席。而諸如小米、中興、vivo、一加、聯想在內業者也均表示將會在5G網路市場提升競爭能力，藉此爭取更大市場優勢。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》