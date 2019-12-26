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折疊螢幕全解析！ 三星Galaxy Fold開箱評測

2019-12-26 15:11邦尼幫你

Galaxy Fold 開箱評測前言：

Samsung GalaxyFold三星摺疊手機跑分效能電力續航實測、續航力測試完整開箱評測實測、評價、推薦、值不值得買。

透過相機對比、摺疊螢幕解析等超完整測試對比，除了告訴你Samsung Galaxy Fold 5G值不值得買外，更讓你能夠一窺Dynamic AMOLED 4.2:3 2K(QXGA+) Infinity Flex Display、實體指紋辨識、臉部辨識速度實測、Galaxy Fold 全機採用六鏡頭相機，包括兩顆前置F2.2 1000 萬畫素自拍鏡頭、F1.9 800萬畫素RGB景深鏡頭、 F2.2 1600萬畫素 123 度超廣角鏡頭、F1.5/F2.4智慧雙光圈 1200 萬畫素主鏡頭，支援OIS , 2PD對焦、F2.4 1200萬畫素的兩倍光學變焦長焦鏡頭支援OIS。

Galaxy Fold將支援超穩定防手震、4K HDR 10+ 相機錄影、夜間夜景模式、智慧場景辨識、123度超廣角相機、即時景深錄影，並同步帶來Galaxy Fold vs Galaxy Note10+，S10+日拍、夜拍對比實測，Galaxy Fold搭載7.3 吋4.2:3 QXGA+ / 2K+ Dynamic AMOLED支援HDR10+顯示效果，音效上搭載AKG調校雙喇叭並支援Dolby Atmos杜比全景聲並實際進行效能測試，搭載Qualcomm SnapDragon 855 + LPDDR4x 12GB Ram + 512GB ROM；續航上，Galaxy Fold 搭載共計4235 mAh支援最高15快充，通訊上支援NFC , 5G ，並實際進行相機效能等超完整實機實際測評。

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Galaxy Fold 效能跑分、電力續航、充電測試數據：

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●本數據為邦尼幫你團隊透過第三方測試軟體客觀測試產生，測試僅供參考。

●測試數據及標準請參考：安兔兔、Geekbench4、3DMark、PCMark

《原文刊登於合作媒體邦尼幫你，聯合新聞網獲授權轉載。》

Galaxy Fold摺疊手機三星

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邦尼幫你

以「邦尼幫你」為出發點，秉持著「科技很簡單，新奇可以好好玩」的初衷，以更多實境使用場景及戲劇內容豐富以往艱澀難懂的科技資訊，回歸消費者角度思考產品價值，並以「幫你玩、幫你測、幫你試」等實測內容給予產品評價，此外更期許能夠成為「更貼近消費者觀點」的內容創作者及具有媒體影響力的科技內容創造團隊。
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