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Galaxy Fold預計明年1/4正式登台 以凹折螢幕對應多工、多元使用體驗

2019-12-26 16:57楊又肇

今年隨著Galaxy S10系列一同揭曉的螢幕可凹折手機Galaxy Fold，終於在日前確定以限量形式在台開放銷售，今日 (12/26)在正式開放預購前，筆者再次感受此款成為三星全新產品類別手機，

三星第一款螢幕可凹折手機－Galaxy Fold
三星第一款螢幕可凹折手機－Galaxy Fold
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根據三星說明，Galaxy Fold就是針對同時滿足手機、平板使用需求打造的產品，讓使用者能以4.6吋形式當做手機輕便使用，需要更大螢幕顯示範圍則可攤開成為7.3吋平板使用，其中便採用三星旗下軟性螢幕研發能力，藉由聚醯亞胺 (Polymide)材質打造，厚度縮減50%比例的Infinity Flex Display設計實現此類使用模式。

目前Galaxy Fold凹折疊合之後的厚度為17mm，攤開後的厚度僅為6.9mm，比起一同揭曉的Galaxy S10系列機種厚度更薄，同時Galaxy Fold採用軟性螢幕約可對應20萬次凹折，若以每天開合100次計算，約可對應5年使用壽命。

Galaxy Fold採用軟性螢幕約可對應20萬次凹折，若以每天開合100次計算...
Galaxy Fold採用軟性螢幕約可對應20萬次凹折，若以每天開合100次計算，約可對應5年使用壽命
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內側螢幕攤開後為7.3吋
內側螢幕攤開後為7.3吋
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Galaxy Fold在一般使用時能以外側4.6吋螢幕進行操作，本身則總計搭載六組攝影鏡頭，其中在4.6吋螢幕上搭載一組1000萬畫素、f/2.2光圈視訊鏡頭，攤開成為7.3吋平板時，則可使用內部兩組視訊鏡頭，分別對應1000萬畫素 (f/2.2)+800萬畫素 (f/1.9)鏡頭組合，而機身背面則搭載三組鏡頭主相機，則分別對應1600萬畫素 (f/2.2)超廣角規格、1200萬畫素 (f/2.4、OIS)長焦規格，以及1200萬畫素 (f/1.5、f/2.4雙光圈與OIS)廣角鏡頭組合。

處理器規格將採用Snapdragon 855處理器、12GB記憶體，以及512GB儲存容量。其他設計則包含採用兩片電池模組構成4380mAh電池電量、搭載雙AKG技術認證喇叭，拍照功能也比照Galaxy S10系列加入最佳構圖、30種智慧場景識別拍攝功能，而內建搭載One UI介面的Android 9.0則可對應手機與平板使用模式。

而通訊功能部分，目前台灣確定僅引進4G LTE版本，同時僅支援單SIM卡插槽設計，但本身確實支援eSIM功能，只是要礙於目前台灣電信業者並未針對Galaxy Fold開放使用eSIM功能，因此台灣銷售的Galaxy Fold是將eSIM功能以軟體形式鎖上，因此即便拿到海外地區也無法申請已經在台申請此項服務，實際開放使用時間還是要等台灣電信業者公布。

處理器規格將採用Snapdragon 855處理器、12GB記憶體，以及512G...
處理器規格將採用Snapdragon 855處理器、12GB記憶體，以及512GB儲存容量。其他設計則包含採用兩片電池模組構成4380mAh電池電量、搭載雙AKG技術認證喇叭
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重新打造、更堅固的可凹折螢幕

就先前說明，新版Galaxy Fold機構設計分別將Infinity Flex螢幕頂部保護層延伸至外邊框，避免異物滲入，同時也強調此為手機結構的一部份，不建議使用者將其撕除。另外，機身也加入多項強化設計，並且在鉸鏈頂部和底部加入強化結構，同時減少間隙。

重新設計的鉸鍊設計
重新設計的鉸鍊設計
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在這樣的調整之下，新版設計讓Galaxy Fold變得更加穩固，同時機身凹折、攤平的折合感也變得更明顯。以內側螢幕實際凹折情況來看，顯然還是會有殘留一點折合痕跡，但並不影響實際使用。

操作介面與Google合作之下，基本上仍維持既有Android操作體驗，在不同螢幕切換使用也變得更流暢，只是目前對應合適顯示比例，以及同時適合不同尺寸螢幕使用的第三方app仍不多，這部份可能就要看三星接下來如何與Google、開發者合作，藉此讓Galaxy Fold使用情境豐富化，讓可凹折螢幕應用更具意義。

可凹折螢幕對應介面與Google合作最佳化，讓新版One UI可以對應不同螢幕尺...
可凹折螢幕對應介面與Google合作最佳化，讓新版One UI可以對應不同螢幕尺寸快速切換，同時也能對應多工使用浮動視窗，但本質上還是以手機版本的app使用為主，並非切換成平板版本app
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由於Galaxy Fold外側就搭載一組4.6吋螢幕，因此在手機折合情況下，仍可當做一般手機使用，而將手機攤開則可以7.3吋螢幕自動接續在外側螢幕所使用app功能，同時也能以平板形式呈現app介面。當手機闔上時，原本在7.3吋螢幕開啟app也會自動切換至外側4.6吋螢幕，讓使用者繼續操作。

同時藉由新版One UI介面設計，Galaxy Fold在7.3吋螢幕上最多可開啟5組懸浮視窗，讓使用者能以更多工形式使用各項服務。不過，若是以懸浮視窗疊合形式開啟app的話，實際上並不會有app開啟數量限制，而是看手機記憶體空餘容量而定，同時開啟過多app也可能會影響手機運作效率。

以Galaxy Fold的使用模式，折合時可以是一款小尺寸螢幕手機，必要時候則可將機身攤開，透過大尺寸螢幕對應所需顯示面積，例如用於觀看網頁、照片、影片，或是觀看地圖、遊玩遊戲都能有不錯視覺感受。

以螢幕可凹折設計對應不同使用求
以螢幕可凹折設計對應不同使用求
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分別推出鈦空銀與星際黑兩款配色
分別推出鈦空銀與星際黑兩款配色
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台灣上市資訊

台灣上市資訊部分，Galaxy Fold預計在台灣以限量形式銷售，分別推出鈦空銀與星際黑兩款配色，預計在2020年1月4日開放上市，建議售價則是新台幣68888元，而三星也預計從12月27日於全台12家三星體驗館開放展示，並且將透過三星商城限時預購。

針對完成訂購Galaxy Fold的消費者，三星將額外提供包含Galaxy Buds、Aramid Fiber薄型背蓋，以及Galaxy Fold原廠皮革背蓋，並且提供星級螢幕維修服務、一年延長保固、12個月分期零利率與手機舊換新購機優惠，更提供專人到府交機禮遇服務。

Galaxy Fold實際盒裝
Galaxy Fold實際盒裝
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此次同步推出的同捆配件
此次同步推出的同捆配件
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與LG V50s ThinG雙螢幕手機比一比

跟Galay Fold相比，LG先前推出以螢幕配件構成獨立雙螢幕使用體驗的V50s ThinQ，雖然看起來有類似的使用體驗，但前者優點在於可透過內側7.3吋大尺寸螢幕觀看完整畫面，提供更無視覺遮蔽、畫面隔閡感的使用體驗，而後者則提供更具彈性使用需求，使用者能可以選擇以單一手機操作使用，或是透過獨立雙螢幕配件對應多工操作體驗，甚至可以確實分隔不同app使用視覺，避免造成不必要的干擾。

與LG V50s ThinQ比較，Galaxy Fold折合後的體積相對較小
與LG V50s ThinQ比較，Galaxy Fold折合後的體積相對較小
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兩者使用取向其實明顯不同
兩者使用取向其實明顯不同
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Galaxy Fold動眼看

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《原文刊登於合作媒體Galaxy Fold，終於在日前確定以限量形式在台開放銷售，今日 (12/26)在正式開放預購前，筆者再次感受此款成為三星全新產品類別手機，

[caption id="attachment_117168" align="aligncenter" width="1000"] 三星第一款螢幕可凹折手機－Galaxy Fold[/caption]

根據三星說明，Galaxy Fold就是針對同時滿足手機、平板使用需求打造的產品，讓使用者能以4.6吋形式當做手機輕便使用，需要更大螢幕顯示範圍則可攤開成為7.3吋平板使用，其中便採用三星旗下軟性螢幕研發能力，藉由聚醯亞胺 (Polymide)材質打造，厚度縮減50%比例的Infinity Flex Display設計實現此類使用模式。

目前Galaxy Fold凹折疊合之後的厚度為17mm，攤開後的厚度僅為6.9mm，比起一同揭曉的Galaxy S10系列機種厚度更薄，同時Galaxy Fold採用軟性螢幕約可對應20萬次凹折，若以每天開合100次計算，約可對應5年使用壽命。

[caption id="attachment_117187" align="aligncenter" width="1000"] Galaxy Fold採用軟性螢幕約可對應20萬次凹折，若以每天開合100次計算，約可對應5年使用壽命[/caption]

[caption id="attachment_117172" align="aligncenter" width="1000"] 內側螢幕攤開後為7.3吋[/caption]

Galaxy Fold在一般使用時能以外側4.6吋螢幕進行操作，本身則總計搭載六組攝影鏡頭，其中在4.6吋螢幕上搭載一組1000萬畫素、f/2.2光圈視訊鏡頭，攤開成為7.3吋平板時，則可使用內部兩組視訊鏡頭，分別對應1000萬畫素 (f/2.2)+800萬畫素 (f/1.9)鏡頭組合，而機身背面則搭載三組鏡頭主相機，則分別對應1600萬畫素 (f/2.2)超廣角規格、1200萬畫素 (f/2.4、OIS)長焦規格，以及1200萬畫素 (f/1.5、f/2.4雙光圈與OIS)廣角鏡頭組合。

處理器規格將採用Snapdragon 855處理器、12GB記憶體，以及512GB儲存容量。其他設計則包含採用兩片電池模組構成4380mAh電池電量、搭載雙AKG技術認證喇叭，拍照功能也比照Galaxy S10系列加入最佳構圖、30種智慧場景識別拍攝功能，而內建搭載One UI介面的Android 9.0則可對應手機與平板使用模式。

而通訊功能部分，目前台灣確定僅引進4G LTE版本，同時僅支援單SIM卡插槽設計，但本身確實支援eSIM功能，只是要礙於目前台灣電信業者並未針對Galaxy Fold開放使用eSIM功能，因此台灣銷售的Galaxy Fold是將eSIM功能以軟體形式鎖上，因此即便拿到海外地區也無法申請已經在台申請此項服務，實際開放使用時間還是要等台灣電信業者公布。

[caption id="attachment_117173" align="aligncenter" width="1000"] 處理器規格將採用Snapdragon 855處理器、12GB記憶體，以及512GB儲存容量。其他設計則包含採用兩片電池模組構成4380mAh電池電量、搭載雙AKG技術認證喇叭[/caption]

重新打造、更堅固的可凹折螢幕

就先前說明，新版Galaxy Fold機構設計分別將Infinity Flex螢幕頂部保護層延伸至外邊框，避免異物滲入，同時也強調此為手機結構的一部份，不建議使用者將其撕除。另外，機身也加入多項強化設計，並且在鉸鏈頂部和底部加入強化結構，同時減少間隙。

[caption id="attachment_117175" align="aligncenter" width="1000"] 重新設計的鉸鍊設計[/caption]

在這樣的調整之下，新版設計讓Galaxy Fold變得更加穩固，同時機身凹折、攤平的折合感也變得更明顯。以內側螢幕實際凹折情況來看，顯然還是會有殘留一點折合痕跡，但並不影響實際使用。

操作介面與Google合作之下，基本上仍維持既有Android操作體驗，在不同螢幕切換使用也變得更流暢，只是目前對應合適顯示比例，以及同時適合不同尺寸螢幕使用的第三方app仍不多，這部份可能就要看三星接下來如何與Google、開發者合作，藉此讓Galaxy Fold使用情境豐富化，讓可凹折螢幕應用更具意義。

[caption id="attachment_117183" align="aligncenter" width="1000"] 可凹折螢幕對應介面與Google合作最佳化，讓新版One UI可以對應不同螢幕尺寸快速切換，同時也能對應多工使用浮動視窗，但本質上還是以手機版本的app使用為主，並非切換成平板版本app[/caption]

由於Galaxy Fold外側就搭載一組4.6吋螢幕，因此在手機折合情況下，仍可當做一般手機使用，而將手機攤開則可以7.3吋螢幕自動接續在外側螢幕所使用app功能，同時也能以平板形式呈現app介面。當手機闔上時，原本在7.3吋螢幕開啟app也會自動切換至外側4.6吋螢幕，讓使用者繼續操作。

同時藉由新版One UI介面設計，Galaxy Fold在7.3吋螢幕上最多可開啟5組懸浮視窗，讓使用者能以更多工形式使用各項服務。不過，若是以懸浮視窗疊合形式開啟app的話，實際上並不會有app開啟數量限制，而是看手機記憶體空餘容量而定，同時開啟過多app也可能會影響手機運作效率。

以Galaxy Fold的使用模式，折合時可以是一款小尺寸螢幕手機，必要時候則可將機身攤開，透過大尺寸螢幕對應所需顯示面積，例如用於觀看網頁、照片、影片，或是觀看地圖、遊玩遊戲都能有不錯視覺感受。

[caption id="attachment_117184" align="aligncenter" width="1000"] 以螢幕可凹折設計對應不同使用求[/caption]

[caption id="attachment_117185" align="aligncenter" width="1000"] 分別推出鈦空銀與星際黑兩款配色[/caption]

台灣上市資訊

台灣上市資訊部分，Galaxy Fold預計在台灣以限量形式銷售，分別推出鈦空銀與星際黑兩款配色，預計在2020年1月4日開放上市，建議售價則是新台幣68888元，而三星也預計從12月27日於全台12家三星體驗館開放展示，並且將透過三星商城限時預購。

針對完成訂購Galaxy Fold的消費者，三星將額外提供包含Galaxy Buds、Aramid Fiber薄型背蓋，以及Galaxy Fold原廠皮革背蓋，並且提供星級螢幕維修服務、一年延長保固、12個月分期零利率與手機舊換新購機優惠，更提供專人到府交機禮遇服務。

[caption id="attachment_117188" align="aligncenter" width="1000"] Galaxy Fold實際盒裝[/caption]

[caption id="attachment_117189" align="aligncenter" width="1000"] 此次同步推出的同捆配件[/caption]

與LG V50s ThinG雙螢幕手機比一比

跟Galay Fold相比，LG先前推出以螢幕配件構成獨立雙螢幕使用體驗的V50s ThinQ，雖然看起來有類似的使用體驗，但前者優點在於可透過內側7.3吋大尺寸螢幕觀看完整畫面，提供更無視覺遮蔽、畫面隔閡感的使用體驗，而後者則提供更具彈性使用需求，使用者能可以選擇以單一手機操作使用，或是透過獨立雙螢幕配件對應多工操作體驗，甚至可以確實分隔不同app使用視覺，避免造成不必要的干擾。

[caption id="attachment_117190" align="aligncenter" width="1000"] 與LG V50s ThinQ比較，Galaxy Fold折合後的體積相對較小[/caption]

[caption id="attachment_117191" align="aligncenter" width="1000"] 兩者使用取向其實明顯不同[/caption]

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" target="_blank">mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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