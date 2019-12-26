傳三星新款螢幕可凹折手機將換上超薄玻璃設計 螢幕攤開更加平整

針對旗下第一款螢幕可凹折手機因為使用塑膠薄膜作為表層防護，使得Galaxy Fold在上市之際面臨難題，雖然後續重新恢復上市，但多少還是讓三星擔心可凹折螢幕使用安全。或許為了改善這樣的問題，三星傳出接下來預計推出的新款螢幕可凹折手機，將會以超薄玻璃取代現有塑膠薄膜，讓螢幕凹折處在攤平時可以更為平整，同時也增加更高抗刮防護表現。

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依照微博傳出消息，表示三星已經成為南韓玻璃供應商DoInsys最大股東，並且持有27.7%股權，預期將DoInsys生產超薄玻璃應用在明年準備推出的Galaxy Fold 2。而依照先前傳聞，新一代Galaxy Fold 2將會以全球500萬台量產數量供貨，同時也將以相對親民價格、符合一般手機使用體驗情況增加更多市佔比例。

另一方面，三星先前其實也已經申請名為「Samsung Ultra Thin Glass」的名稱商標，或許與近期成為DoInsys最大股東，預計以此打造自有玻璃元件產品有關。

而選擇與位於南韓的DoInsys合作，而非採用美國康寧旗下玻璃製品，有一部分可能或許也是擔心必要技術元件受限於他國廠商，同時也可能因為康寧旗下軟性玻璃技術仍未符合三星產品使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》