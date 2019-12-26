三星預告推出Galaxy Tab S6 5G 預期明年CES 2020亮相

三星韓國官網針對平板裝置在12月20日至2020年3月31日期間推出促銷活動中，預告將會推出支援5G連網的Galaxy Tab S6 5G。

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目前不確定Galaxy Tab S6 5G具體硬體規格，但從產品外觀與Galaxy Tab S6相同情況來看，實際規格應該不會有太大落差，預期也是採用10.5吋螢幕設計，而處理器部分有可能採用Qualcomm Snapdragon 855，並且搭配獨立Snapdragon X50 5G連網晶片，另外也支援可將平板變成PC使用的DeX功能。

其他設計，應該會維持採用7040mAh電池容量、搭載四組AKG擴音喇叭，以及5.7mm機身厚度設計，搭配使用的S Pen，則預期同樣支援以藍牙連接的遠端遙控功能，可藉由S Pen操作自拍，或是錄影等多媒體控制功能，而S Pen也能透過無線充電補充電量，約可在10分鐘內快速充入10小時左右的續航電力。

三星預期會在明年CES 2020期間揭曉此款平板，同時也會與Galaxy Note 10 Lite、Galaxy S10 Lite一同亮相，但也有可能選在明年MWC 2020期間公布。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》