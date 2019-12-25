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報導指稱Galaxy S10 Lite與Galaxy Note 10 Lite將於CES 2020展期亮相

2019-12-25 17:13楊又肇

韓國先驅報 (The Korea Herald)報導指稱，三星有可能選在CES 2020展期揭曉近期有不少傳聞的Galaxy S10 Lite與Galaxy Note 10 Lite，而接下來則預計會在2020年1月下旬於印度市場推出這兩款新機。

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目前仍無法確認兩款新機具體上市時間，更早之前曾傳出三星計畫在12月底對外揭曉，但目前可能性顯然已經不大。

Galaxy S10 Lite與Galaxy Note 10 Lite預期鎖定更入門市場需求，藉此吸引更多用戶族群，尤其後者更預期讓S Pen使用體驗帶到更多市場。

其中，型號為SM-G770F的Galaxy S10 Lite可能維持搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器、6.7寸Super AMOLED螢幕，以及8GB記憶體與12GB儲存容量，另外也會提供256GB儲存容量規格，至於電池則是4500mAh、支援45W快充，並且配置3200萬畫素視訊鏡頭、4800萬畫素主相機鏡頭、500萬畫素景深鏡頭與1200萬畫素超廣角鏡頭。

Galaxy Note 10 Lite則有消息指稱搭載三星舊款Exynos 9810處理器，但目前也有說法認為處理器規格應該是三星今年推出的Exynos 980，其他規格則包含6.7吋Infinity Always On AMOLED螢幕、6GB記憶體、128GB儲存容量，以及4500mAh、支援25W快充的電池設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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