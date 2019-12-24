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Galaxy Note 10 Lite僅採舊規處理器 預計明年1/10上市

2019-12-24 08:55楊又肇

先前有不少消息傳出的Galaxy Note 10 Lite，稍早又由德國網站WinFuture透露更多細節，同時更指出此款新機上市時間將會安排在明年1月10日前後，與先前傳聞會在今年底前上市的說法有些落差。

[caption id="attachment_117065" align="aligncenter" width="1000"] (圖／擷自WinFuture網站)[/caption]

依照WinFuture網站取得消息，顯示Galaxy Note 10 Lite將會採用原本應用在Galaxy S9系列的Exynos 9810處理器，與Galaxy Note 10系列採用的Exynos 9825處理器不同，機身尺寸則是採用6.7吋、Full HD+解析度設計，同樣維持螢幕上方中央開孔設計的Infinity Always On AMOLED顯示面板規格。

其他部分，則同樣維持支援S Pen應用功能，並且保留3.5mm耳機孔與螢幕下指紋辨識功能，電池容量則是4500mAh。另外，視訊鏡頭同樣維持3200萬畫素規格，背面鏡頭則分別採用1200萬畫素主鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭，以及1200萬畫素兩倍光學變焦鏡頭，一樣支援場景識別拍攝效果。

而作業系統則採用Android 10，並且搭配Oon UI 2.0版本，並未像其他Galaxy Note 10系列額外推出5G連網版本，Galaxy Note 10 Lite目前僅提供4G連網版本，顯然是為了將具備S Pen應用的手機設計帶到更多國家市場使用。

至於Galaxy Note 10 Lite預計上市時間則會在2020年1月10日前後，與先前透露將會在今年底之前上市的說法明顯不同。

(圖／擷自WinFuture網站)
(圖／擷自WinFuture網站)
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WinFuture網站取得Galaxy Note 10 Lite (型號SM-N770F)具體規格如下：

  • 螢幕規格：6.7吋Infinity Always On AMOLED Display

  • 螢幕解析度：Full HD+ (2400 x 1080)、398 ppi、1600萬色、支援HDR與藍光過濾

  • 機身尺寸：163.7 x 76.1 x 8.7 mm

  • 機身重量：198公克

  • 處理器：Exynos 9810 2.7GHz

  • 記憶體：6GB

  • 儲存容量：128GB，支援micro SD記憶卡擴充，整合Samsung Cloud、Google Drive、微軟One Drive雲端儲存服務

  • 電池：4500mAh，支援25W快充

  • 作業系統：Android 10 + One UI 2.0

  • S Pen：4096階壓力識別、低於70毫秒延遲、筆尖僅0.7mm，支援完整S Pen應用功能

  • 前鏡頭：3200萬畫素、f/2.0光圈、自動對焦、運動檢測、語音控制、螢幕補光功能

  • 後鏡頭：主鏡頭－1200萬畫素、f/1.7光圈、雙像素對焦功能；超廣角鏡頭－1200萬畫素、f/2.2光圈；遠焦鏡頭－1200萬畫素、f/2.4光圈、2倍光學變焦；支援自動對焦、快速啟動、場景識別、LED補光燈

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Note 10GALAXY三星

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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