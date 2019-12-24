Google開始在Pixel 4系列手機加入學習機制 讓人臉識別解鎖更為精準

Google稍早在釋出安全性更新中，針對臉部識別解鎖功能加入持續學習機制，藉此讓Pixel 4系列手機能在每次解鎖過程記錄使用者的臉部變化，進而提昇臉部識別精準度。

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在此之前，Pixel 4系列曾被批評使用者在閉眼情況下也能正常識別解鎖，可能因此影響手機存放隱私安全，使得Google表示將在後續更新中加入判斷識別人臉是否處於睜眼情況，減少使用者可能在睡覺過程被人「掃臉」解除手機上鎖保護。

而在此次更新中，則是進一步讓手機能在每次識別解鎖記錄不同變化，例如頭髮長度、不同光影影響等情況，讓手機能透過機器學習辨識使用者不同情況下的臉部資訊，藉此讓手機識別解鎖更為精準。

當然，Google依然強調這些記錄資訊都會保留在手機底層，並不會上傳到雲端存放。

類似設計，其實蘋果在iPhone X開始採用的Face ID也已經加入相似作法，透過每次解鎖記錄人臉細微變化，讓系統能正確判斷正確臉譜。

至於稍早針對Pixel 4系列釋出的「Feature Drop」更新內容，則是增加可在拍攝後手動調整的人像散景，以及自動阻擋騷擾電話，並且針對Duo視訊通話功能加入可將背景模糊的散景濾鏡效果，更可將視訊畫面自動聚焦在合適的人臉顯示範圍，避免拍攝使用者身後畫面。

其他部分則是加入支援雙頻GNSS衛星定位，讓使用者能透過GPS與Galileo兩組衛星定位系統，更準確呈現個人所在位置，藉此讓地圖、app叫車等服務能更準確定位。

針對去年推出的Pixel 3系列，以及更久之前推出機種，此次更新則提供新版錄音功能、並且針對Pixel 3、Pixel 3a系列加入Live Caption即時語音轉文字功能，另外也針對數位健康 (Digital Wellbeing)功能加入專注模式，而Pixel 2系列也能獲得翻轉機身靜音功能。

如果使用者位於英國、加拿大、愛爾蘭、新加坡與澳洲的話，同時也會獲得新版Google Assistant數位助理服務升級。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》