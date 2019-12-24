Sony專利顯示 未來新手機也有機會採用螢幕開孔設計

雖然目前為止，Sony旗下智慧手機產品均維持一貫設計，並未採用瀏海或水滴造型螢幕設計，但未來計畫在2020年推出的手機產品，或許將會開始導入螢幕開孔設計，藉此讓手機螢幕顯示佔比進一步放大。

(圖／擷自荷蘭網站LetsGoDigital) 分享 facebook

在今年的手機產品設計中，Sony採用特殊21:9顯示比例規格，並且讓螢幕上下維持平行邊框，並未採用時下流行的瀏海或水滴造型設計。依照Sony當時的說法，希望能維持過去手機產品設計風格，因此選擇以21:9顯示比例讓螢幕顯示面積增加，同時也能藉由21:9顯示比例凸顯更寬廣的影像視覺感受。

不過，Sony並未否認不會採用其他形式的螢幕設計，同時也曾暗示21:9顯示比例的手機形式並不一定成為永續設計理念，依然會隨著市場需求做最佳調整。

在荷蘭網站LetsGoDigital取得資料，顯示Sony日前已經申請螢幕開孔設計專利，有可能會用在2020年預計推出的新款手機。但與其他同樣採用螢幕開孔設計的手機產品，Sony提出的設計專利似乎維持21:9的螢幕設計，或許是希望能讓螢幕顯示佔比能進一步放大，但也有可能是藉由螢幕開孔設計降低機身長度，減少21:9顯示比例設計的機身仍有過於突兀情況，避免因此影響使用者購機選擇。

目前還無法確認Sony是否計畫將此項設計專利套用在2020年預計推出新機，畢竟也有可能只是做設計專利申請準備，並非實際應用在即將推出產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》