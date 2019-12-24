Galaxy A51確定明年1月初登台 Galaxy A71則要等到2月

日前隨著Galaxy A71一同揭曉的Galaxy A51，稍早由台灣三星宣布在台上市消息，預計會在2020年1月6日正式推出晶礦白、晶礦黑、晶礦藍三款顏色，並且以建議售價新台幣12990作為上市價格。

分享 facebook

Galaxy A51與Galaxy A71均採用等同Galaxy Note 10系列的Infinity O中央開孔設計螢幕設計，並且配置L字狀排列的四鏡頭主相機，但Galaxy A51採用6.5吋Super AMOLED螢幕、三星自有Exynos 9611處理器，台灣上市規格則採用6GB記憶體與128GB儲存容量配置，同時採4000mAh電池容量設計，支援15W快充，另外則支援螢幕指紋辨識與臉部辨識。

視訊鏡頭採用3200萬畫素規格，支援大眼、美肌、瘦臉等濾鏡效果，背面主相機分別採用4800萬畫素與f/2.0光圈設計的廣角鏡頭，以及採1200萬畫素的123°超廣角鏡頭、500萬畫素景深鏡頭與500萬畫素微距鏡頭，其中景深鏡頭可對應拍攝後調整柔焦、旋轉、縮放、抽色景深特效，微距鏡頭則支援40mm近距離效果。

除了預計推出Galaxy A51，台灣三星也計畫在2020年2月正式推出Galaxy A71，但目前尚未公布具體售價。

與Galaxy A51不同，Galaxy A71採用解析度為Full HD+的6.7吋Super AMOLED螢幕，同樣採Infinity O中央開孔設計螢幕設計，並且採用Qualcomm Snapdragon 730處理器，台灣預計推出規格採用8GB記憶體與128GB儲存容量配置，電池則是4500mAh、支援25W快充。

相機規格部分，則僅在廣角鏡頭有所差異，採用6400萬畫素、f/1.8光圈設計，其餘則與Galaxy A51相同，視訊鏡頭也同樣採3200萬畫素設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》