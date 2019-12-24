中國工信部表示 已經開通超過12.6萬組5G網路基地台

依照中國工信部公布說法，目前已經在中國境內進入商用發展的5G網路服務，已經累積開通超過12.6萬組5G網路基地台。

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除了說明目前已經在中國境內開通超過12.6萬組5G網路基地台，中國工信部部長苗圩更強調網路提速降費的年度任務以超額形式完成，並且在中國境內開放攜碼轉網服務，同時也準備好IPv6網路基礎建置，藉此因應IPv4網路位址短缺問題，另外也以此提昇網路傳輸安全與擴充性。

除此之外，苗圩也表示目前已經針對農村地區寬頻網路資源進行整治，藉此縮減農村網路落差，並且持續整治騷擾電話、山寨網路連接資源、地下電台、假基地台，以及影響用戶行為的假app。而在接下來的5G網路發展，中國工信部更透露未來在軟體與資訊技術服務產業收入將會有15%成長幅度，而電信服務業務在上半年不變動價格情況下預期會有20%成長量，至於網路相關事業則預期同樣會有20%成長比例。

而在此次會議中，更透露中國境內業者在5G連網手機處理器、儲存設備、軟性螢幕產品商用量產表現有明顯突破，同時也預期接下來會開始進入5G網路加上工業互連網發展模式，藉此提昇智慧製造標準體系，並且推廣服務製造、共享製造等全新發展項目，預期也會持續投入人工智慧、車聯網、巨量數據、區塊鏈等技術應用發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》