蘋果組成12人研究團隊 計畫以衛星通訊確保裝置隨時連線

彭博新聞指稱，蘋果內部組成一支通訊一就團隊，預計藉由衛星直接向用戶裝置發送連接訊號，讓使用者的裝置能隨時維持連線。

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依照彭博新聞引述消息來源表示，蘋果內部投入衛星通訊的研究團隊分別由航空、衛星與天線設計專家組成，成員約在12人左右，預計在未來5年內讓衛星通訊發展至可商用階段。不過，目前此團隊發展項目仍處於早期階段，無法確認未來此項目是否會成為蘋果正式發展產品，或是因無法實現而被取消。

實際上，目前運用衛星通訊的服務已經不算少見，同時也有不少新創團隊陸續投入衛星通訊應用發展，只是在普及化仍不比一般電信服務情況下，透過衛星通訊提供數據連接服務的費用依然較高，同時即便現階段透過衛星通訊產生連線速度已經可接近4G連網速度表現，但相對還是偏慢。

投入衛星通訊服務，對於蘋果而言或許能進一步降低電信服務業者的依賴，甚至可以自行藉由衛星通訊提供基礎連線服務，讓Find My在內應用功能更容易被使用，同時預期也能讓蘋果裝置的GPS定位更為精準。

目前包含Facebook、Loon在內業者都已經開始投入衛星通訊應用，藉此讓使用者能持續維持使用網路，同時也能改善偏鄉地區難以取得網路訊號的問題，但不確定蘋果是否計畫自行投入建置衛星通訊服務，或是透過與他人合作提供此項服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》