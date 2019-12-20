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三星新一代Galaxy Fold提前曝光？摺疊機實機圖流出

2019-12-20 21:51聯合新聞網 電獺少女

我是比較喜歡左右摺疊的款式啦…

三星在下週確定在台灣舉辦螢幕摺疊手機 Galaxy Fold 的體驗會，原本沒有在台灣發售打算的摺疊機，總算有機會跟我們碰面了！沒想到，這時候流出了三星另一款摺疊機的實機圖，有別於 Galaxy Fold 是左右摺疊，有點像翻書那樣的設計，這張流出的照片就像傳統的翻蓋機，讓人想到之前也出了款螢幕摺疊翻蓋機－Razr 的 Motorola 呢！

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但，說是像傳統翻蓋機，這款我們暫稱 Galaxy Fold 2 的手機，因為攤開的螢幕是 21：9 的全面屏，所以摺起來的長度更短一些，接近正方形。摺起後的螢幕，時間顯示在左下角，而相機鏡頭則是在右下角，形成頗有趣的畫面。螢幕是採用和 Note10 相同的「觀音痣」造型－前鏡頭在正中間的挖孔螢幕，但邊框明顯比 Note10 和 S10 系列來得粗上不少。

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Linda 目前想到的，是這樣方型的設計，接電話時的手感應該不太好吧？我個人還是喜歡原本的 Galaxy Fold 多一點，不知道大家覺得這個設計如何呢？

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星Galaxy Fold摺疊手機
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