小米申請 可讓螢幕拉長增加顯示面積的手機設計專利

除了先前提出左右雙折的螢幕可凹折手機，同時後續也展示採一面螢幕環繞設計的概念手機－小米MIX Alpha，小米似乎還計畫推出一款螢幕可延展放大顯示面積的手機。

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依照LetsGoDigital網站取得資訊，小米在新申請的設計專利中，採用一款可從側面拉開，並且讓螢幕顯示面積一同拉伸的機身設計。而此項設計專利是在2018年提出申請，並且在今年12月6日獲得批准。

從專利描述來看，僅說明這款手機在必要時可以讓原本螢幕面積透過拉伸方式「放大」一倍，不過並未具體說明實際設計辦法，僅說明整體設計想法。因此，如果未來小米希望能讓這樣的設計實現，勢必要克服螢幕物理上的限制。

有可能比照三星、LG採用軟性螢幕面板，並且透過捲軸方式實現讓螢幕顯示面積可「放大」使用模式，目前看起來或許是比較可行的設計方案。就目前中國境內顯示面板供應商如柔宇、京東方、天馬在內面板供應商都已經開始投入更進一步的軟性螢幕產品研發，因此預期將能協助小米實現此款螢幕顯示面積可隨需求「放大」的手機產品。

當然，小米也有可能僅只是先註冊設計專利，或許不一定會有實際產品問世計畫。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》