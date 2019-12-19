Pixel 4/4 XL年末優惠現折3000！Pixel 3a XL史上最便宜

這次現折 3,000 的優惠大家覺得有誠意嗎哈哈？

大家還記得之前 Google Store 在台灣推出的黑色星期五優惠嗎？「買 Pixel 4/4 XL 就贈 4,500 購物金」，和美國 Google Store 直接現折 200 元美金比起來實在太不夠誠意啦！所以當時也讓不少消費者失望了，不過近日台灣 Google Store 推出了年末優惠！購買 Pixel 4/4 XL 現折 3,000 元，上次黑五沒有出手的獺友，可以考慮這一波優惠下手了～

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優惠活動從 12/16 到 12/31 晚上 11 點 59 分，Pixel 4/4 XL 現折 3000 元，分別只要 21,600 元/26,500 元，另外 Pixel 3a XL 也有優惠喔！折扣高達 4,500 元，現在購入只要 12,600 元，比 Pixel 3a 還便宜啊！雖然 Pixel 3a 系列定位是中階機，但是卻擁有OLED螢幕，而且拍照功能也不輸旗艦機啊！之前 Linda 有幫大家整理了 Pixel 3a XL的使用心得，大家可以去複習一下喔！

那 Pixel 4/4 XL 就不用 Hanne 多說啦～超強的拍照功能，號稱銀河都有辦法拍！但大家考慮的點 Hanne 都知道哈哈，三大旗艦機（Pixel 4/4 XL、iPhone 11 Pro Max、Samsung Galaxy Note 10+ ）不知道怎麼選對吧？可以看詩伊之前寫的比較文章喔！如果看完覺得 Pixel 4/4 XL 就是你的愛，快把握這次優惠買起來啊～

（新聞來源：Google Store 官網）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》