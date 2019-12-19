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一加確定在CES 2020展示概念手機 可能加入螢幕可凹折設計

2019-12-19 08:51楊又肇

日前證實將在CES 2020展期舉辦特別活動的一加 (OnePlus)，稍早進一步確認會在活動上公布概念手機「OnePlus Concept One」

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同時，從一加以「可變的設計，可變的未來」形容此次發表內容，或許暗示一加概念手機「OnePlus Concept One」將會採用螢幕可凹折設計。

在此之前，一加執行長劉作虎受訪時便曾透露考慮打造螢幕可凹折手機，但發現現行設計無法帶來足夠的使用體驗與合理售價，因此曾考慮終止此項產品研發。但如果一加確實在CES 2020活動公布螢幕可凹折手機概念設計產品，或許意味一加已經針對螢幕可凹折手機有不同設計想法突破。

而從一家手機產品往往鎖定高階技術整合情況來看，預期「OnePlus Concept One」將會加入更多新技術，例如螢幕下鏡頭設計、100W超級快充、全螢幕指紋辨識功能，並且可能讓手機採無開孔設計。

除了一加，此次同樣會在CES 2020舉辦活動的小米，或許也可能將概念手機小米MIX Alpha帶到美國展示，但不確定是否會進一步宣布手機產品進軍美國市場消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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