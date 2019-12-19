疑似Galaxy Note 10 Lite實機宣傳圖像曝光 尺寸略小、仍維持搭載S Pen

稍早於美國FCC網站認證文件出現型號為「SM-N770F」的新機，並且有可能就是即將與Galaxy S10 Lite一同在年底推出的Galaxy Note 10 Lite。而稍早則是由WinFuture網站取得疑似實機宣傳圖像，其中顯示主相機設計將明顯與Galaxy Note 10、Galaxy Note 10+不同。

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從WinFuture網站釋出疑似Galaxy Note 10 Lite實機外觀圖像來看，此款手機將採用與Galaxy Note 10系列相同的螢幕居中開孔設計，而手機四個邊角則顯得有些圓潤，並且同樣配置S Pen手寫筆。

比較不同的地方，則在於Galaxy Note 10 Lite背面主相機採用矩形排列，同樣以三組鏡頭構成，但目前還無法確認鏡頭畫素規格。硬體方面，則有可能搭載三星Exynos 9810處理器、6GB記憶體，以及128GB儲存容量，另外也預期搭載3.5mm耳機孔。

至於上市時間，Galaxy Note 10 Lite預期會與Galaxy S10 Lite一同在今年底之前對外公佈。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》