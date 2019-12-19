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疑似Galaxy Note 10 Lite實機宣傳圖像曝光 尺寸略小、仍維持搭載S Pen

2019-12-19 08:53楊又肇

稍早於美國FCC網站認證文件出現型號為「SM-N770F」的新機，並且有可能就是即將與Galaxy S10 Lite一同在年底推出的Galaxy Note 10 Lite。而稍早則是由WinFuture網站取得疑似實機宣傳圖像，其中顯示主相機設計將明顯與Galaxy Note 10、Galaxy Note 10+不同。

(圖／擷自WinFuture網站)
(圖／擷自WinFuture網站)
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從WinFuture網站釋出疑似Galaxy Note 10 Lite實機外觀圖像來看，此款手機將採用與Galaxy Note 10系列相同的螢幕居中開孔設計，而手機四個邊角則顯得有些圓潤，並且同樣配置S Pen手寫筆。

比較不同的地方，則在於Galaxy Note 10 Lite背面主相機採用矩形排列，同樣以三組鏡頭構成，但目前還無法確認鏡頭畫素規格。硬體方面，則有可能搭載三星Exynos 9810處理器、6GB記憶體，以及128GB儲存容量，另外也預期搭載3.5mm耳機孔。

至於上市時間，Galaxy Note 10 Lite預期會與Galaxy S10 Lite一同在今年底之前對外公佈。

(圖／擷自WinFuture網站)
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(圖／擷自WinFuture網站)
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(圖／擷自WinFuture網站)
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Note 10Note三星手機

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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