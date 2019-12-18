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當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此

200萬名網友盲測16款手機 iPhone 11 Pro首輪就被淘汰？

2019-12-18 16:04電獺少女

看來 iPhone 11 Pro 的照片拍起來不夠討喜？

知名科技 YouTuber Marques Brownlee（MKBHD）在YouTube上發布了一支手機相機的盲測影片，請網友評選自己比較喜歡哪張照片；只能說不愧是MKBHD，參與者超過了200萬人！雖然照片都只有拍攝一張，但是參考價值應該還是滿高的～

這次參戰的共有 16 支手機，分別是 Google Pixel 4、Apple iPhone 11 Pro、Samsung Galaxy Note10+、Google Pixel 3a、Samsung Galaxy S10e、One Plus 7T Pro、One Plus 7T、華為 Mate 30 Pro、華為 P30 Pro、小米 Note10、Sony Xperia 1、Redmi K20 Pro（台灣名為小米 9T Pro）、LG G8X ThinQ、華碩 ROG Phone II、華碩 ZenFone 6 和 Royale Flexpai（柔派摺疊手機）。連柔派都出現了，應該沒什麼手機遺漏了吧？第一輪比的是人像的拍攝，同時要顧及後方背景的成像表現。

第一輪比的是人像的拍攝。圖翻攝自Youtube頻道Marques Brownle...
第一輪比的是人像的拍攝。圖翻攝自Youtube頻道Marques Brownlee
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▼第一輪盲測結果（藍字表示勝出）

圖／電獺少女
圖／電獺少女
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沒想到第一輪就大爆冷門？可能比較有爭議的就是 iPhone 11 Pro 輸給了 One Plus 7T Pro（iPhone 的成色過於寫實？），還有 Sony Xperia 1 不知為何照片對比度偏低，敗給了 Google Pixel 4，還有儘管華為 Mate 30 Pro 贏過了 ROG Phone II，P30 Pro 卻輸給了 Redmi K20 Pro。

▼第二輪盲測結果（藍字表示勝出）

圖／電獺少女
圖／電獺少女
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第二輪表現應該就比較正常吧？第二輪是手拿物品的照片，要同時檢視物品跟人的手、以及背景的色澤。勝出的分別是 Mate30 Pro、Note10+、S10e、Pixel 4。最後兩輪的結果，Note10+ 打敗了 Mate 30 Pro、S10e 打敗了 Pixel 4，變成三星打三星的局面；最後的一張風景照決勝負，Note10+ 擊敗 S10e 奪得了冠軍。

MKBHD 統整後表示，用戶多半偏好明亮的照片，另外景深效果並不一定討人喜歡，用戶反而更偏好主體、背景都很清晰的照片，他推判這是華為手機、Pixel 4 敗下陣的主因。另外，這四輪比賽的照片都在白天拍攝，關於夜拍、多鏡頭運用等其實並沒有著墨太多；還有可能都是在手機上看照片，其實不會看到太多的細節表現，所以要是自己的手機輸了也不用太難過 XD 但你如果常發 IG，大概就知道買哪幾款手機，獲得的讚數會比較高了！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 11 ProAppleZenFoneSonySamsung

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